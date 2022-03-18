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У Кремля є лише три варіанти: військовий експерт назвав сценарії розвитку війни в Україні

18 березня 2022, 06:32

Російські окупанти зараз перебувають у "небезпечному становищі". Ймовірно, воно погіршиться ще більше найближчими тижнями без серйозної паузи в бойових діях.

армія, Росія, військові, російські військові
Росія, ймовірно, спробує використати у війні в Україні три сценарії / Reuters

Військовий експерт в області авіації й технологій Джастін Бронк назвав три можливі сценарії, які залишилися у Кремля в Україні.

За його словами, російські окупанти зараз перебувають у "небезпечному становищі". Ймовірно, воно погіршиться ще більше найближчими тижнями без серйозної паузи в бойових діях, а це означає, що життєво важливо, щоб українці продовжували наполегливо битися, передає The Daily Mail.

За словами Бронка, Росія, ймовірно, спробує використовувати у війні в Україні три сценарії.

По-перше, окупанти можуть спробувати просуватися північніше Мелітополя до Дніпра, щоби зустрітися з іншою групою військ на південь від Харкова. У разі успіху основна частина підрозділів ЗСУ на Донбасі опиниться в котлі.

По-друге, окупанти можуть продовжити бомбити Маріуполь, Харків та інші міста, страждання жителів і захисників яких є інструментом тиску на український уряд. Таким чином росіяни розраховують досягти таких домовленостей, які дадуть можливість окупантам закріпитися і провести ротацію тих підрозділів, які зазнали найбільших втрат.

По-третє, російські військові можуть спробувати оточити і обійти Миколаїв на півдні, просунувшись до Одеси. Російські кораблі, які тижнями вичікували біля Одеси, нещодавно провели обстріл і можуть спробувати висадити десант, якщо їхні війська наблизяться впритул до міста.

Водночас спроби оточення і бомбардування Києва не будуть припинені, але прямого штурму столиці очікувати не варто.

Бронкс вважає, що "зараз Путіну потрібні його сили, щоби домогтися чогось, що він може продати своєму народові як перемогу, що варте цих величезних витрат".

Як повідомляв Главред, за словами британської розвідки, російське вторгнення в Україну значною мірою застопорилося на всіх фронтах.

Згідно з останнім оглядом британського Міністерства оборони, російські війська досягли "мінімального прогресу" на суші, на морі та у повітрі за останні дні. При цьому вони "продовжують нести великі втрати".

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