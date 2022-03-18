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Війна в Україні: російську армію відправили в бій з аптечками, виготовленими 39 років тому

18 березня 2022, 05:38

Окупанти їдять не лише прострочені сухпайки. В їхніх аптечках - ІПП і джгути радянського зразка, а також бинт, виготовлений в 1983 році.

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Військові РФ приїхали воювати з аптечками часів СРСР / Фото Reuters

Російську армію відправили на війну в Україну з аптечками, засоби першої допомоги в яких були випущені 39 років тому.

Захисники України виявили у російських окупантів індивідуальні перев'язувальні пакети (ІПП) і джгути радянського зразка, а також бинт, виготовлений ще в 1983 році. Відповідне відео в своєму Telegram-каналі опублікував нардеп Олексій Гончаренко.

З більш-менш сучасних препаратів в аптечці знайшлося кровоспинний засіб Celox, а також кілька видів знеболюючого.

Крім того, окупанти надягають українські бронежилети, оскільки приїхали воювати без них.

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"Дивіться, безмозкі мамки безмозкого фаршу. Дивіться на ці бинти, джгути, що старші за вас. Дивіться і знайте – ваші Ваньки дохнуть через вас. "А що я могла зробити", – ця фраза точитиме вас все життя", - написав Гончаренко.

Як повідомляв Главред, у сухпайків, якими годують російську армію, термін придатності закінчився ще 7 років тому - в 2015 році. На коробці з продуктами індивідуального раціону харчування стоїть дата виробництва 10 квітня 2013 року. Термін придатності цієї їжі, відповідно до зазначеної дати, закінчився 10 лютого 2015 року. Відповідне відео з'явилося у Мережі.

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