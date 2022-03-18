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У США не бачать ознак того, що Путін готовий зупинити війну в Україні

18 березня 2022, 05:01

Росія не прагне до того, щоби припинити війну, яку вона веде в Україні, дипломатичним шляхом, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

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Володимир Путін / REUTERS

Президент Росії Володимир Путін не демонструє жодних ознак готовності зупинити війну в Україні та сісти за стіл переговорів. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу у Вашингтоні 17 березня.

"Станом на сьогоднішній день, я повинен сказати, що, з одного боку, ми вітаємо Україну за те, що вона залишається за столом (переговорів, – ред.) незважаючи на бомбардування щохвилини. Але водночас я не побачив жодних значних зусиль з боку Росії того, щоби дипломатичним шляхом припинити війну, яку вона веде", - цитує Укрінформ Блінкена.

За словами глави американського зовнішньополітичного відомства, США будуть всіляко підтримувати старання України досягти деескалації дипломатичним шляхом, а також домогтися припинення вогню і виведення російських військ. У зв'язку з цим Блінкен привітав зусилля й інших країн, включаючи Францію, Німеччину, Ізраїль, Туреччину.

Держсекретар США при цьому підкреслив, що справжня дипломатія вимагає відповідального ставлення обох сторін до переговорів і безпосередньо деескалації.

"Я не бачу зараз ознак того, що Путін готовий зупинитися. Навпаки, якщо ви послухаєте його останні заяви вчора, вони наводять на думку, що він рухається у зворотному напрямку", – підкреслив державний секретар США.

Зазначимо, днями президент країни-агресора Путін заявив, що РФ веде війну з Україною "за право бути і залишатися Росією" і "за майбутнє нашої країни".

"Боротьба, яку ми ведемо, - це боротьба за наш суверенітет, за майбутнє нашої країни і наших дітей. Ми будемо боротися за право бути і залишатися Росією", - сказав господар Кремля.

Як повідомляв Главред, 16 березня президент США Джо Байден назвав Путіна військовим злочинцем. У Кремлі назвали таку риторику "неприпустимою".

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