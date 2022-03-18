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МВС і ФСБ почали "кошмарити" українців в Росії

18 березня 2022, 07:13

Силовикам надійшла команда ретельно перевіряти всіх громадян України.

Співробітники ФСБ
У Москві ФСБ викликає українців на допити, обшукує квартири і перевіряє телефони / "Прямий"

Українців, які проживають у Москві, викликають на допити поліції, оглядають їхні мобільні телефони та обшукують квартири.

Правозахисний проект "ОВС-Інфо" з посиланням на розповідь двох українців повідомляє, що в МВС і ФСБ Росії надійшла рознарядка ретельно перевіряти всіх громадян України, які проживають в Москві.

Так, студент, який має українське громадянство, розповів, що як тільки РФ напала на Україну, його викликали до навчального закладу на розмову з представником ФСБ. Після цього хлопець вирішив виїхати з Москви до Риги. Він розповів, що у нього та інших громадян України поліцейські перевірили паспорти, після чого частину з них відвезли у відділення.

"Нас сфотографували, зняли відбитки пальців. Відбитки пальців За останній місяць у мене брали чотири рази і жодного разу не знайшли їх в базі даних. Ми пройшли якийсь опитувальник: як звуть, де вчишся. Опитування проводили поліцейські, потім їх змінив ФСБшник", - зазначив співрозмовник видання.

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Громадянка України, яка працює в сфері обслуговування в Москві, розповіла, що її і її знайому викликали в поліцію на опитування. Силовики оглянули їхні телефони і запитували, чи є в українців "заборонена література" і "націоналістична символіка".

Раніше російська співачка Земфіра присвятила українському народу антивоєнний кліп на пісню Не стріляйте, який складається з кадрів зруйнованих від російської військової агресії міст України.

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