"Ви не сховаєтеся, ми вас знайдемо": Зеленський назвав військам РФ у Херсоні умову порятунку

Зеленський закликав військових РФ у Херсоні добровільно здаватися в полон / president.gov.ua

Для колаборантів та окупантів Росії у Херсоні єдиним варіантом порятунку є добровільна здача в полон. Як би вони не ховалися, ЗСУ їх все одно знайдуть. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

У своєму вечірньому зверненні у п'ятницю, 11 листопада, він сказав про те, що російським військовим і їх посібникам, які переодяглися в цивільне і ховаються у Херсоні, краще добровільно здатися в полон.

За словами гаранта, у них немає іншого варіанту – ЗСУ в будь-якому випадку їх знайдуть. Тому сховатися не вдасться.

"Хочу окремо відзначити для солдатів-найманців і колаборантів, кинутих у Херсоні та інших містах півдня. Єдиний шанс вижити - здатися в український полон. Ми гарантуємо ставлення до вас згідно з міжнародними нормами. І тим російським військовим, які переодяглися в цивільне і десь там ховаються, хочу сказати, що ви не сховаєтеся, ми вас все одно знайдемо. Не затягуйте це. Добровільно прийти в полон - це єдиний варіант для всіх окупантів", - підкреслив Володимир Зеленський.

ВСУ увійшли до Херсона

Збройні сили України 11 листопада увійшли до Херсона. У місті з'явилися українські прапори. Місцеві жителі з радістю зустрічають ЗСУ. В Оперативному командуванні Південь сказали, що у армії України в місті ще багато роботи.

У ГУР Міноборони України сказали, що Херсон повертається під контроль Києва.

У розвідці закликали окупантів здаватися, щоб уникнути загибелі.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російській окупаційній армії вдалося втекти з правобережжя Херсонської області на лівий берег Дніпра.

За словами Арестовича, полонених виявилося мало. Втім, ЗСУ дісталося багато трофеїв.

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