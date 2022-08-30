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Почався "феєрверк" і піднявся стовп диму: ЗСУ вдарили по Антонівському мосту в Херсоні

30 серпня 2022, 07:11

Місцеві жителі повідомили про не менше три "прильоти" по Антонівському мосту в тимчасово окупованому Херсоні.

Антонівський міст
ЗСУ вдарили по Антонівському мосту / Фото УНІАН, Михайло Подоляк

У ніч на 30 серпня Збройні Сили України завдали нових ударів по Антонівському мосту в окупованому Херсоні. Місцеві жителі повідомили про щонайменше три "прильоти".

Після ударів спалахнув "феєрверк" і піднявся стовп диму. Місцевий Telegram-канал Х***вий Херсон показав фото і відео успішної атаки переправи.

Антонівський міст
Антонівський міст знову опинився під прицілом ЗСУ / скріншот

Як повідомляв Главред, в Оперативному угрупованні військ Каховка 29 серпня повідомили, що Збройні Сили України знищили практично всі великі мости на окупованій частині Херсонської області. Йдеться про Антонівський залізничний та автомобільний мости та Новокаховський. У цьому ЗСУ допомогли американські реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Масштабний наступ ЗСУ на Півдні

Українські військові прорвали першу лінію оборони під Херсоном. Українські військові повідомили, що в Херсонській області окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресора РФ тікають з поля бою. Захисники України змусили відійти від своїх позицій 109 полк так званої "ДНР".

Інформацію про те, що була прорвана перша лінія оборони окупантів на Херсонщині, також підтвердив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

Раніше керівник Об'єднаного координаційного штабу пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що наші захисники вже проводять операцію зі звільнення Херсона.

В Новій Каховці почалася паніка серед окупантів. Через контрнаступ ЗСУ вони включили в місті сирени і оголосили евакуацію з робочих місць.

Збройні Сили України 29 серпня змогли відбити з-під російської окупації два села біля Херсона і два - біля Високопілля. Як повідомляє видання CNN з посиланням на джерело серед військових, операція захисників почалася вночі з масованого обстрілу російських позицій та тилу.

Інші новини:

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