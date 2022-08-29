Радіти ще зарано: Жданов прокоментував контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Жданов прокоментував контрнаступ ЗСУ на Херсонщині / Колаж фото УНІАН

Українські захисники пішли у контрнаступ на Херсонщині. Їм навіть вдалося прорвати першу лінію оборони окупантів. Однак військовий експерт Олег Жданов вважає, що радіти ще зарано, адже є ще дві лінії оборони, які досі тримають російські військові. Про це він заявив у своєму YouTube-каналі.

Він також звернув увагу на те, що поки невідомо навіть місце, де саме ЗСУ прорвали третю лінію оборони та за допомогою чого це вдалося зробити.

Жданов закликав дочекатись офіційної інформації, у якій будуть хоча б якісь деталі.

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"Всі зраділи, але давайте дочекаємося офіційної інформації, що стосується подальшого просування ЗСУ. Відразу почалися питання про те, коли беремо Херсон, звільняємо і так далі. То я нагадаю, що на Херсонському напрямку противник спорудив три лінії оборони. Поки що мова йде про прорив першої з них. Хоча у нас вже є досвід. Ми тоді дійшли до третьої. Подивимося", – сказав Олег Жданов.

Звільнення Херсонської області від окупантів

Нагадаємо, українські військові прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном. Українські військові повідомили, що у Херсонській області окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресорки РФ тікають з поля бою. Захисники України змусили відійти від своїх позицій 109 полк так званої "ДНР".

Інформацію про те, що була прорвана перша лінія оборони окупантів на Херсонщині, підтвердив також радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань. Він зазначив, що лише у ніч на понеділок, 29 серпня, та у першій половині цього дня ЗСУ нанесли удари по загарбниках у Херсоні, Антонівці, Олешках, Новій Каховці, Любимівці й Бериславі.

Раніше керівник об'єднаного координаційного штабу пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що наші захисники вже проводять операцію зі звільнення Херсонщини. Вона зазначила, що контрнаступ в Херсонській ЗСУ буде сучасними методами, зокрема, виснажуючи ворога.

У Новій Каховці почалась паніка серед окупантів. Через контрнаступ ЗСУ вони увімкнули в місті сирени та оголосили евакуацію з робочих місць.

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