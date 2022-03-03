"Накрили їх повністю": ЗСУ потужно вдарили по окупантах РФ на двох напрямках

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Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів про ситуацію на фронтах російсько-української війни.

Як написав він у Facebook, під Миколаєвом Збройні сили України завдали потужного удару по ворогу.

"Ганяли сьогодні їх цілий день, в очікуванні, коли згрупуються. Надвечір з'їхалися під село Піски на сході області. І там наші їх накрили Градами", - підкреслив радник глави ОП.

Він також зазначив, що в Херсонській області було завдано удару по великому угрупованню сил противника.

"У Херсоні накрили аеропорт повністю: а там було - близько 1000 в/с, 20 вертольотів, +200 машин", - уточнив він.

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Арестович також додав, що в Гостомелі накрили зосередження російських окупантів Градом: "Їх боєприпаси рвалися так, що в бомбосховищах по сусідству, двері заклинило. А не ходи ти, Ваня, в Україну".

Раніше повідомлялося, що елітний спецназ української армії сили спеціальних операцій захопили "кадирівську" техніку.

"Військовий спецназ (ССО) зробили ранкові селфі на тлі захопленої "кадирівської" техніки. Бородачі-чучмеки, як уже не раз доводилося, самі звичайні труси. А тепер ще й бояться вночі відійти в туалет і пісяють прямо в дорогі штанці", – йдеться в повідомленні.