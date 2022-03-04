Російські окупанти захопили в полон і використовують для пропаганди українського льотчика

У Повітряних силах підтвердили, що льотчик український, він служив у 299-й бригаді тактичної авіації.
Російські окупанти захопили в полон українського льотчика, який катапультувався після поразки літака ракетою, і використовують його в пропагандистських роликах для телебачення. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
"Очевидно, що під тиском і загрозою розправи льотчик дає інтерв'ю про націоналістів, ЄС і НАТО, куди Україні не слід йти, а дружити з "братнім" народом", – сказано в повідомленні.
У ЗСУ зазначили, що російські пропагандисти знову використовують "агресивну тактику 2014-го року". Вони поширюватимуть неправдиве відео на телебаченні і в соцмережах.
У Повітряних силах підтвердили, що льотчик український, він служив у 299-й бригаді тактичної авіації. Командування не сумнівається в "патріотизмі і мужності молодого пілота", який виконав багато бойових завдань для протистояння агресору.
"Зробимо все можливе, щоб повернути хлопця додому!", - підсумували в повідомленні.
читайте такожУ Херсоні окупанти РФ беруть у полон мирних громадян: опубліковано відео
Раніше в Генштабі ЗСУ надали оперативну інформацію на ранок 3 березня. Згідно з даними, окупаційні війська, не досягнувши успіху майже у всіх напрямках, на яких здійснювали просування вперед, знову вдалися до тактики нічних обстрілів житлових кварталів великих міст.
Читайте також:
- У Херсоні окупанти РФ беруть у полон мирних громадян: опубліковано відео
- Масова здача в полон і саботаж: Пентагон про окупаційні частини РФ
- "Це не фейк": мешканка Бурятії впізнала серед окупантів, що потрапили в полон в Україні, свого сина