Російські окупанти захопили в полон і використовують для пропаганди українського льотчика

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Російські окупанти захопили в полон українського льотчика, який катапультувався після поразки літака ракетою, і використовують його в пропагандистських роликах для телебачення. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

"Очевидно, що під тиском і загрозою розправи льотчик дає інтерв'ю про націоналістів, ЄС і НАТО, куди Україні не слід йти, а дружити з "братнім" народом", – сказано в повідомленні.

У ЗСУ зазначили, що російські пропагандисти знову використовують "агресивну тактику 2014-го року". Вони поширюватимуть неправдиве відео на телебаченні і в соцмережах.

У Повітряних силах підтвердили, що льотчик український, він служив у 299-й бригаді тактичної авіації. Командування не сумнівається в "патріотизмі і мужності молодого пілота", який виконав багато бойових завдань для протистояння агресору.

"Зробимо все можливе, щоб повернути хлопця додому!", - підсумували в повідомленні.

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Раніше в Генштабі ЗСУ надали оперативну інформацію на ранок 3 березня. Згідно з даними, окупаційні війська, не досягнувши успіху майже у всіх напрямках, на яких здійснювали просування вперед, знову вдалися до тактики нічних обстрілів житлових кварталів великих міст.

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