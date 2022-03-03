Окупанти продовжують нести втрати: 245 одиниць техніки окупанта розбито в Миколаївській області

ЗСУ знищили 30 ворожих вертольотів і 2 бензовози.
Глава Миколаївської ОГА Віталій Кім повідомив про ситуацію в області на сьогоднішній день, 3 березня.
Чиновник повідомив, що Збройними силами України було знищено 245 одиниць ворожої техніки.
"30 вертольотів, багато особового складу, багато БТР-ів і бензовозів за 2 дні. Сьогодні "наздогнали " велику колону з Пісків. "Град" працював по базі біля Баштанки. Завтра формуються загони з місцевими єгерями, які добре знають місцевість", - наголошується в повідомленні.
Також Кім зазначив, що російські окупанти потрапили по першій лінії будинків, проте обійшлося без жертв.
"З російського боку є поранені, але вони відмовляються від допомоги", - підкреслив голова ОДА.
Раніше "Главред" повідомляв, що ЗСУ знешкодили російський десант, який намагався висадитися в районі Миколаєва.
Також стало відомо, що війська окупанта завдали ракетного удару по Миколаївському міжнародному аеропорту.
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