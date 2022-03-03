Окупанти продовжують нести втрати: 245 одиниць техніки окупанта розбито в Миколаївській області

ВСУ / УНІАН

Глава Миколаївської ОГА Віталій Кім повідомив про ситуацію в області на сьогоднішній день, 3 березня.

Чиновник повідомив, що Збройними силами України було знищено 245 одиниць ворожої техніки.

"30 вертольотів, багато особового складу, багато БТР-ів і бензовозів за 2 дні. Сьогодні "наздогнали " велику колону з Пісків. "Град" працював по базі біля Баштанки. Завтра формуються загони з місцевими єгерями, які добре знають місцевість", - наголошується в повідомленні.

Також Кім зазначив, що російські окупанти потрапили по першій лінії будинків, проте обійшлося без жертв.

"З російського боку є поранені, але вони відмовляються від допомоги", - підкреслив голова ОДА.

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Раніше "Главред" повідомляв, що ЗСУ знешкодили російський десант, який намагався висадитися в районі Миколаєва.

Також стало відомо, що війська окупанта завдали ракетного удару по Миколаївському міжнародному аеропорту.

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