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На знімках знищеного ВДК Новочеркаська з'явилась деяка інтрига - ЗМІ

Яна Ставська
28 грудня 2023, 04:00
У порту Феодосії ЗС РФ розмістили, з-поміж іншого, кілька сторожових кораблів.
На знімках знищеного ВДК Новочеркаська з'явилась деяка інтрига - ЗМІ
У ніч на 26 грудня стався вибух на "Новочеркаську" у Феодосії / Колаж Главреда. Фото: twitter.com/bradyafr, скріншот

Імовірно, порт у Феодосії є частиною логістичного маршруту окупантів, яким ті постачають своєму угрупуванню зброю і техніку, а ВДК "Новочеркаськ" був засобом таких поставок, припускають аналітики Defense Express.

Наслідки вибуху в результаті удару по судну, зауважують експерти, можуть підтверджувати версію, що на його борту могли бути "Шахеди" чи далекобійні ракети.

На думку аналітиків, протягом усього грудня в районі Феодосії "працював своєрідний експрес" із використанням "Новочеркаська", який доставляв "необхідні вантажі" окупантам.

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Крім того, до причалів у порту Феодосії веде розгалужена мережа залізничних колій. Що, в свою чергу, може спрощувати і процес розвантаження ворожих кораблів, і процес доставки вантажів по тимчасово окупованому Криму й далі на Південь, йдеться у публікації.

"Версію про "вибуховий" вантаж на борту "Новочеркаська" підтверджує і той факт, що інфраструктура причалу, біля якого стояв цей ворожий ВДК, по суті знищена, і явно впливом вибухової хвилі", - пояснюють аналітики.

Вибухи у Феодосії 26 грудня

У ніч на 26 грудня в порту Феодосії прогримів потужний вибух. Генштаб підтвердив ураження великого десантного корабля "Новочеркаськ" о 2:30. Саме цього дня країна-агресорка відзначає День своєї сухопутної ППО.

Водночас у Міноборони Росії не кажуть про ступінь пошкодження корабля, однак підтверджують завданий удар. При цьому російські пропагандисти почали поширювати "версію" про нібито знищення двох українських Су-24 "під час повітряного бою".

Понад те, наслідки вибуху фіксували супутники NASA. За даними росЗМІ, "задвохсотився" щонайменше 21 російський моряк. Екіпаж чергував у нічну пору на кораблі. Крім того, російські пабліки стверджують, що ВДК перевозив велику кількість озброєння, тому "це велика втрата для фронту".

У Повітряних силах підкреслили, що "Новочеркаськ" згорів ущент, і, можливо, постраждала портова інфраструктура. За словами Ігната, участь у плануванні операції брали і Збройні сили, і інші сили оборони, а "льотчики тактичної авіації вже крилатими ракетами довели справу до кінця".

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