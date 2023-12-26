Вибухи у Феодосії: ЗСУ 'мінуснули' на борту ВДК до 2 тисяч 'Шахедів' - Черник

Корабель міг перевозити як дрони-камікадзе, так й артилерійські снаряди.

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У ніч на 26 грудня стався вибух на "Новочеркаську" у Феодосії / Колаж Главреда. Фото: скріншоти

Імовірно, на борту знищеного ЗСУ великого десантного корабля "Новочеркаськ" РФ було до 2 тисяч дронів-камікадзе "Шахед". Хоча військовий аналітик Петро Черник допускає й ураження запасів артснарядів.

В ефірі телемарафону Черник зауважив, що, враховуючи потужність вибуху, десантний корабель окупантів справді віз "серйозний вантаж" - ідеться про зброю.

З огляду на вантажопідйомність "Новочеркаська" на борту росіяни могли зберігати до 2 тисяч "Шахедів" або до 10 тисяч артилерійських снарядів, що є половиною від норми ЗС РФ по всій лінії розмежування.

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Однак Черник вважає, що на борту були "Шахеди".

"Я більше схильний (вважати - Главред), що (там були - Главред) "Шахеди", тому що сам снаряд має доволі товстий "кожух" металевий. І щоб воно все запалало - однієї ракети замало. У "Шахедів" зовсім інший принцип, бойова частина практично незахищена. То висока імовірність, що саме це і запалало. І якщо це справді так, то десь мінус 2 тисячі "Шахедів". Ну, це добротний результат", - висловився експерт.

Хто такий Петро Черник Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Вибухи у Феодосії 26 грудня

У ніч на 26 грудня в порту Феодосії прогримів потужний вибух. Генштаб підтвердив ураження великого десантного корабля "Новочеркаськ" о 2:30. Саме цього дня країна-агресорка відзначає День своєї сухопутної ППО.

Водночас у Міноборони Росії не кажуть про ступінь пошкодження корабля, однак підтверджують завданий удар. При цьому російські пропагандисти почали поширювати "версію" про нібито знищення двох українських Су-24 "під час повітряного бою".

Понад те, наслідки вибуху фіксували супутники NASA. За даними росЗМІ, "задвохсотився" щонайменше 21 російський моряк. Екіпаж чергував у нічну пору на кораблі. Крім того, російські пабліки стверджують, що ВДК перевозив велику кількість озброєння, тому "це велика втрата для фронту".

У Повітряних силах підкреслили, що "Новочеркаськ" згорів ущент, і, можливо, постраждала портова інфраструктура. За словами Ігната, участь у плануванні операції брали і Збройні сили, і інші сили оборони, а "льотчики тактичної авіації вже крилатими ракетами довели справу до кінця".

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