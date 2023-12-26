Вибух у Феодосії зафіксували супутники NASA, стала відома доля екіпажу і корабля

"Задвохсотився" щонайменше 21 російський моряк. Екіпаж чергував у нічну пору на кораблі.

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У ніч на 26 грудня стався вибух на "Новочеркаську" у Феодосії / Колаж Главреда. Фото: ua.depositphoto.com, Крым. Реалии, ВЧК-ОГПУ

В Україні та Росії підтверджують ураження ЗСУ великого десантного корабля "Новочеркаськ" у порту Феодосії у ніч на 26 грудня. Наслідки вибуху фіксували супутники NASA.

Про фіксацію вибуху на ВДК у порту Феодосії супутниками системи Американського космічного агентства, які призначені для виявлення пожеж, пише проект Радіо Свободи "Крым. Реалии".

"Вибух був такої сили, що розбудив мешканців у різних частинах міста. У порту працюють співробітники МНС і російські силовики. Комунальні служби приступили до прибирання битого скла на вулицях", - йдеться у повідомленні ЗМІ. відео дня

У центрі міста вибито скло у багатьох будинках. Окремо російські пропагандисти фіксували фрагменти обшивки ВДК у кількох прилеглих до порту районах.

"Фото очевидців і навіть репортаж "Вєстєй" свідчать, що після нічного удару від Новочеркаська майже нічого не залишилось", - йдеться у повідомленні Telegram ВЧК-ОГПУ.

На опублікованих кадрах видно лише каркас зруйнованої надбудови і обгорілі уламки. Втрату корабля визнають російські пропагандисти.

Деякі з них пишуть про щонайменше 21 загиблого моряка, "частину з них за якоїсь незрозумілої причини залишили ночувати на кораблі", і що корабель "на 90%" не вдасться відновити.

Крім того, російські пабліки стверджують, що ВДК перевозив велику кількість озброєння, тому "це велика втрата для фронту".

При цьому міністр оборони Сергій Шойгу відзвітував Путіну про "пошкодження" Новочеркаська.

За даними проекту Oryx, усього за час повномасштабного вторгнення РФ українським військам вдалося уразити 16 російських військових кораблів. Це вже 12-й повністю знищений корабль ВМФ Росії.

В Україні підтверджують ураження "Новочеркаська"

Російський корабель "Новочеркаськ" згорів ущент, і, можливо, постраждала портова інфраструктура, заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Вже з'явилися фото, там скелет один залишився від цього корабля, згоріло все фактично вщент. Після такого вибуху зрозуміло, що не лише корабель знищено, можливо, якась портова інфраструктура, якісь судна забезпечення, що знаходилися поруч. Точно екіпаж, що знаходився поруч. Ми знищили і корабель, і окупантів. Завдяки чітко скоординованим діям", - наголосив він.

За словами Ігната, участь у плануванні операції брали і Збройні сили, і інші сили оборони, а "льотчики тактичної авіації вже крилатими ракетами довели справу до кінця".

Вибухи у Феодосії 26 грудня

У ніч на 26 грудня в порту Феодосії прогримів потужний вибух. Генштаб підтвердив ураження великого десантного корабля "Новочеркаськ" о 2:30. Саме цього дня країна-агресорка відзначає День своєї сухопутної ППО.

Водночас у Міноборони Росії не кажуть про ступінь пошкодження корабля, однак підтверджують завданий удар. При цьому російські пропагандисти почали поширювати "версію" про нібито знищення двох українських Су-24 "під час повітряного бою".

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