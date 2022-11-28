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На Заході бояться, що повернення Криму обернеться застосуванням РФ ядерної зброї - The Economist

28 листопада 2022, 19:41

Західні партнери України, пишуть журналісти The Economist, бояться у разі повернення Криму силами ЗСУ використання Кремлем ядерної зброї.

ВСУ, Крим
На Заході бояться, що повернення Криму обернеться застосуванням РФ ядерної зброї - The Economist / колаж фото УНІАН

Союзники України їхніх країн Заходу вкрай стримано ставляться до перспективи повернення Києвом контролю над півостровом Крим і окремими районами Донбасу військовим шляхом. Про це йдеться в статті, яка надрукована в авторитетному західному виданні The Economist

Як кажуть опитані виданням експерти, ЗСУ можуть зіткнутися з опором російських партизанів і повинні в першу чергу прорахувати небезпеку вузьких, відкритих смуг землі, а також болотистих місцевостей в Криму.

Адмірал Микола Жибарєв, який ще в 1992 році запустив процес розпаду Чорноморського флоту СРСР, коли оголосив фрегат, який знаходився під його командуванням, українським, нині говорить – саме дипломатія найперспективніший шлях до повернення Києвом спірної території.

"Є реальна перспектива, що все закінчиться кровопролиттям. Це операція, яка не потрібна Україні", – розповів журналістам капітан флоту у відставці і уродженець Криму Андрій Риженко.

Як каже колишній командувач десантно-штурмовими військами України генерал Михайло Забродський, військова операція з повернення Криму не тільки можлива, але й вже здійснювалася її підготовка. Однак, зі зрозумілих причин, він не став говорити, коли саме їй буде дано старт.

Але Забродський наполягає на тому, що українські офіцери-планувальники розробили відмінну тактику, яка може спрацювати за його словами. Тим не менш Україна не має наміру вступати в безглуздий лобовий штурм Криму.

"Існують інші" цікаві "можливості для маневру загальновійськовими силами, з використанням Сухопутних військ, морських десантів і повітряних атак", – сказав він.

Але, як підсумували в The Economist, спроба Києва повернути контроль над Кримом військовим шляхом буде дорого коштувати ЗСУ і напевно призведе до розколу із західними союзниками.

За даними джерелом видання, західні партнери України побоюються- операція з повернення Криму або Донбасу (з військової точки зору, можливо, цього буде легше домогтися) може підштовхнути Кремль до нового витка ескалації або навіть до застосування ядерних бомб.

Повернення Криму в Україну

Представник Головного управління Міноборони України Вадим Скібіцький раніше заявив, що окупант Росія зміцнює свої лінії "оборони" в захопленому Криму.

Росіяни готуються до наступу ЗСУ. За словами Скібіцького, українській армії для успішної операції знадобляться боєприпаси.

Заступник Міністра оборони, генерал-майор запасу Володимир Гаврилов прогнозує, що армія України може зайти в Крим до кінця грудня, а війна з Росією завершиться навесні 2023 року. Україна продовжить звільнення своїх територій.

Керівник офісу президента Андрій Єрмак сказав, що армія України звільнятиме Крим. За його словами, відбудеться військова кампанія з повернення півострова.

Інші новини:

ЗСУ повернення Криму війна Росії та України
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