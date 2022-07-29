ЗСУ підірвали російські склади в Іловайську та Брилівці і показали "гаряче відео"

ЗСУ підірвали російські склади в Іловайську та Брилівці/ Telegram, скрін

Українські військові знищили ще два склади боєприпасів російських загарбників, які розміщувалися на окупованих територіях двох областей.

Один зі складів злетів у повітря в окупованому Іловайську Донецької області. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram.

При цьому зазначається, що, найімовірніше, більшість окупантів, які перебували на місці розташування складу боєприпасів, загинули. Сам склад згорів ущент.

"Переважна більшість (російських окупантів – ред.) вибрала костюми "шкварок", бо вже дуже хотіли в "200 бригаду". Решта, з "веселими" криками біля вогнища, утворювали "харавод". В підсумку "не склад БК і ПММ" сяяв голосно і довго. Не маємо сумніву, що вся та "гуманітарка, міндобрива і селітра" вигоріли вщент", – із сарказмом розповіли в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України.

Також повідомляється, що перед ударом по складу боєприпасів окупантів в Іловайську воїни ЗСУ знищили такий самий склад в окупованій Брилівці на Херсонщині.

Раніше повідомлялося, що упродовж доби 28 липня російська окупаційна армія втратила ще чотири склади з боєприпасами на південному напрямку. Крім того, захисники України знищили 36 російських окупантів.

Нагадаємо, окупант збив на Херсонщині гвинтокрил К-52 своєї ж армії. Тепер ЗСУ розшукують російського військового, щоб вручити йому чималу винагороду за таку допомогу українському війську.

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