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"Феєрверки" у Новій Каховці: на ворожих складах боєприпасів відбулися вибухи і почалася детонація

18 липня 2022, 08:56

Склади окупантів злетіли у повітря близько 5 години ранку.

Взрывы на складах боеприпасов оккупантов в Новой Каховке
На ворожих складах боєприпасів у Новій Каховці відбулися вибухи і почалася детонація/ Telegram

У тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині відбулися вибухи на складах боєприпасів окупантів.

Після "прильотів" там почалася детонація. Відео "феєрверків" з’явилися у соціальних мережах.

Як зазначають місцеві жителі, вибухи відбулися близько 05:00 у понеділок, 18 липня. При цьому на відео місцеві жителі кажуть, що такий "святковий салют" окупантам влаштували Збройні сили України.

Це вже другий склад боєприпасів росіян, який українські військові знищили у Новій Кааховці лише за минулу ніч.

Офіційної інформації від українських військових щодо цієї події поки що не повідомлялося.

Раніше повідомлялося, що українські воїни завдали великих втрат окупантам на півдні України за добу, 17 липня. Вони знищили 36 окупантів, 17 одиниць військової техніки та два склади боєприпасів противника.

Нагадаємо, у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті. Захисники України дали відсіч російським окупантам, коли ті пішли на штурм біля восьми населених пунктів на Донбасі, а також біля Вуглегірської ТЕС. У результаті цього загарбникам довелося відступити.

Дивіться онлайн новини Херсона:

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