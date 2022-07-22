ЗСУ з неба вдарили по двох ворожих складах боєприпасів і п'яти опорних пунктах РФ на Півдні

Вертолітні пари відпрацювали три удари / Фото УНІАН

Українська авіація завдала значних ударів по позиціях ворога на півдні країни. Впродовж 21 липня було завдано вісім ударів по ворожих позиціях і складах боєприпасів.

Бомбардувальниками і літаками штурмової авіації відпрацьовані п'ять ударів, а вертолітними парами – три. Про це повідомляє в Facebook оперативне командування Південь.

Були нанесені удари по п'яти опорних пунктах і двох складах боєприпасів в Скадовському і Бериславському районах Херсонської області, а також у місце скупчення ворожого особового складу в Миколаївській області.

Окупаційна армія продовжує вести оборонні дії, тримаючись за відступні рубежі. Після значних втрат особовий склад 34-ї окремої мотострілецької бригади окупаційних військ відмовляється йти у бій.

До вечора 21 липня ворог завдав авіаційного удару в район Потьомкіного. Однак обійшлося без наших втрат.

Всього українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 230 вогневих завдань.

Підтверджені втрати росіян:

35 окупантів;

самохідна гаубиця Мста-С;

два безпілотних розвідника;

три одиниці броньованої та 8 автомобільної техніки.

Тим часом в Чорному морі без змін росіяни продовжують тримати два ворожих ракетних носія високоточної зброї з сумарним залпом до 16 крилатих ракет типу "Калібр", які можуть завдати ударів по всій території України.

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Як повідомляв Главред, за добу 20 липня ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України виконали понад 200 вогневих завдань, внаслідок чого окупанти втратили 111 солдатів і офіцерів. Захисники України рознесли російську гаубицю Мста-Б, дві самохідні артилерійсько-мінометні установки Нона-С, безпілотний літальний апарат Елерон.

За тиждень з американських реактивних систем залпового вогню HIMARS по окупантах було нанесено понад 50 ударів. Не було жодного промаху, всі удари були результативними. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович 13 липня.

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