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На Півдні ЗСУ знищили шість складів, командний пункт і понад сотню окупантів

21 липня 2022, 07:30

Захисники України рознесли російську гаубицю Мста-Б, дві самохідні артилерійсько-мінометні установки Нона-С, безпілотний літальний апарат Елерон.

Український військовий
Українські військові влаштували окупантам "гарячу" добу на Півдні / Фото УНІАН

Ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України за день виконали понад двісті вогневих завдань, внаслідок чого окупанти втратили 111 солдатів і офіцерів.

Про це повідомило у Facebook Оперативне командування Південь.

Було знищено:

  • гаубиця Мста-Б;
  • дві самохідні артилерійсько-мінометні установки Нона-С;
  • безпілотний літальний апарат Елерон;
  • 13 одиниць автомобільної техніки.

Розвідка підтвердила ураження командного і командно-спостережного пункту, а також шести складів з боєприпасами в Херсонському, Бериславському та Каховському районах.

Як повідомляв Главред, російські окупанти почали перевозити свої склади боєприпасів подалі від лінії фронту через постійні точні удари українських артилеристів. При цьому загарбники можуть перемістити частину складів на об'єкти цивільної інфраструктури, щоби таким чином прикрити їх від ураження з боку ЗСУ.

Нагадаємо, за тиждень з американських реактивних систем залпового вогню HIMARS по окупантах булозавдано понад 50 ударів. Не було жодного промаху, всі удари були результативними. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович 13 липня.

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