ЗСУ завдали потужного удару по базі російських військових у Чорнобаївці

Ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України атакували пункт базування окупаційних військ у Чорнобаївці Херсонської області.
Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ завдали вогневого удару по пункту базування окупаційних військ у Чорнобаївці Херсонської області. Про це повідомляє Оперативне командування Південь.
Також авіація ЗСУ завдала три удари по опорних пунктах і один - по скупченню озброєння і техніки в Бериславському та Баштанському районах.
У Баштанському районі сили зенітно-ракетного підрозділу збили три крилаті ракети Х-101.
Впродовж дня військові РФ завдали два авіаційних і два ракетних удари по українських позиціях. Атаки здійснено з тимчасово окупованих територій Півдня.
"Також впродовж дня в черговий раз був атакований Миколаїв. Два реактивні снаряди РСЗВ Ураган влучили у передмістя. Жертв і руйнувань немає", - йдеться в повідомленні.
Підтверджені втрати ворога становлять:
- 20 окупантів;
- 2 танки Т-72;
- гаубиця "Мста-Б";
- 4 одиниці автомобільної та броньованої техніки.
Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі складається з кораблів і катерів, що ховаються в безпечних районах. З них два носії 16 калібрів і три великі десантні кораблі, зазначають в ОК.
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Як повідомляв Главред, увечері 2 серпня ЗМІ писали, що українські військові потужно вдарили по місцю розташування російських загарбників у Чорнобаївці Херсонської області. Удар був нанесений в районі аеропорту.
Раніше радник глави Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що в Херсонській області російські окупаційні війська втратили ще понад 10 старших офіцерів, включаючи генералів. Результативні дії зі знищення російських загарбників відбулися у Чорнобаївці.
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