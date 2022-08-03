ЗСУ завдали потужного удару по базі російських військових у Чорнобаївці

ЗСУ потужно вдарили по Чорнобаївці / Фото Maxar Technologies

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ завдали вогневого удару по пункту базування окупаційних військ у Чорнобаївці Херсонської області. Про це повідомляє Оперативне командування Південь.

Також авіація ЗСУ завдала три удари по опорних пунктах і один - по скупченню озброєння і техніки в Бериславському та Баштанському районах.

У Баштанському районі сили зенітно-ракетного підрозділу збили три крилаті ракети Х-101.

Впродовж дня військові РФ завдали два авіаційних і два ракетних удари по українських позиціях. Атаки здійснено з тимчасово окупованих територій Півдня.

"Також впродовж дня в черговий раз був атакований Миколаїв. Два реактивні снаряди РСЗВ Ураган влучили у передмістя. Жертв і руйнувань немає", - йдеться в повідомленні.

Підтверджені втрати ворога становлять:

20 окупантів;

2 танки Т-72;

гаубиця "Мста-Б";

4 одиниці автомобільної та броньованої техніки.

Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі складається з кораблів і катерів, що ховаються в безпечних районах. З них два носії 16 калібрів і три великі десантні кораблі, зазначають в ОК.

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Як повідомляв Главред, увечері 2 серпня ЗМІ писали, що українські військові потужно вдарили по місцю розташування російських загарбників у Чорнобаївці Херсонської області. Удар був нанесений в районі аеропорту.

Раніше радник глави Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що в Херсонській області російські окупаційні війська втратили ще понад 10 старших офіцерів, включаючи генералів. Результативні дії зі знищення російських загарбників відбулися у Чорнобаївці.

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