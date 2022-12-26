На півдні окупанти втрачають свої позиції, але підтягують резерви - Сили оборони

ЗСУ встановлюють вогневий контроль та перерізають логістичні поставки окупантів РФ.

ЗСУ тіснять окупантів РФ на півдні / 1 ОБрСпН імені Івана Богуна

На південному напрямку російські окупанти намагаються утримати свої позиції, але українські військові їм цього не дозволять, заявила керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ході телемарафону.

"Ворог втрачає позиції поступово, але досить впевнено. Перед ними зараз стоїть завдання втриматися, почекати того моменту, поки вони підтягнуть резерви. Тому командування планує заходи таким чином, щоб не дати ворогові можливості цього зробити: встановлюємо вогневий контроль, намагаємося припиняти їх логістичні поставки, не залишаємо їх у спокої і змушуємо постійно вишукувати нові місця дислокації", - цитує її АрмияInform.

Вона також акцентувала увагу на тому, що ворог продовжує маневрувати і, очевидно, до чогось готується.

"Зараз вони маневрують і вже один з ракетоносіїв зайшов в пункт базування. Зараз в морі один надводний і два підводних ракетоносія, що в загальній кількості становить 16 ракет типу "калібр" в готовності до використання. Але пам'ятаємо, що повернути на бойове чергування той ракетоносій нескладно — це займе кілька годин", — повідомила глава об'єднаного прес-центру Сил оборони півдня України.

За її словами, не слід очікувати тільки масованого удару, адже ворог здатний наносити і точкові.

"Те, що у них вичерпуються запаси — зрозуміло, тому що вони їх використовують, але недооцінювати ворога не можна. росіяни намагаються поповнювати свої резерви, незважаючи на санкції і незважаючи на обмеження у своїх потужностях. Ми бачимо, що вони шукають можливість затримувати хід подій, взяти так звану оперативну паузу, щоб підтягнути резерви і продовжувати своє "переможне шоу", як вони вважають, але наша протидія адекватна, ми не дамо їм тієї паузи, тому що усвідомлюємо - нам потрібно завоювати максимально швидко свою незалежність", – додала Гуменюк.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявляв, що після звільнення Херсонської області ЗСУ можуть перейти в наступ на запорізькому напрямку. За його словами, українській армії потрібно накопичувати сили для подальшого наступу.

У Генштабі повідомляли, що окупанти РФ у Запорізькій області готуються до наступу ЗСУ на свої захоплені позиції і зміцнюють оборону. Споруди зводяться в спішному темпі.

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