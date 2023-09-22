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На "воєнних рейках": Україна виділила 2 трлн грн на оборону та безпеку

Олег Макаров
22 вересня 2023, 18:25 оновлено 22 вересня, 18:25
Кошти спрямують на виробництво боєприпасів, військової техніки, безпілотників і фінансування гуманітарного розмінування.
На 'воєнних рейках': Україна виділила 2 трлн грн на оборону та безпеку
Кабмін, зокрема, займеться відновленням житла для громадян, які його втратили / Колаж Главред, фото УНІАН і 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Україна розглядає можливість виділення додаткових коштів з державного бюджету на загальну суму майже 2 трильйони гривень. Ці кошти спрямують на підтримку сфери безпеки та оборони протягом поточного року. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на Регіональному економічному форумі в Києві.

"Україна торік перевела економіку на "воєнні рейки". Весь бюджет мирного часу спрямований на закупівлю й виробництво всього необхідного для Збройних сил. Це першочергове завдання для держави", – сказав Шмигаль.

Він наголосив, що економіка в Україні має важливе значення, оскільки війна з Росією вимагає тривалої підтримки.

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"Економіка відновлення.У нас п’ять пріоритетів: розмінування, відновлення житла, критичної інфраструктури, енергетики, економіки", - підкреслив прем'єр-міністр.

Денис Шмигаль також вказав на те, що цього року бюджет передбачає виділення коштів на такі важливі ініціативи, як виробництво боєприпасів, військової техніки і безпілотників, розвиток індустріальних парків, підтримку програми "інвестиційних нянь", надання грантів для малого та середнього бізнесу, а також фінансування гуманітарного розмінування.

"У гуманітарному розмінуванні рухаємося до створення ринкових механізмів. Проговорили з Міністром економіки ідеї як проводити фінансування. Фінансувати не самі компанії, а аграріїв та громади, які замовляють послуги гуманітарного розмінування через Prozorro. Які отримують найнижчу ціну на біржі, оплачують послугу, отримують сертифікат, і держава це компенсує", — розповів Шмигаль.

Відновлення житла та захист енергетики

За словами прем’єра, одним із важливих пріоритетів є відновлення житла для громадян, які його втратили. Він додав, що незабаром у рамках програми "Дії" будуть впроваджені спеціальні сертифікати для тих, хто постраждав внаслідок війни та конфліктів.

"Пріоритет зараз — відновити житло для тих, хто його втратив. Відновлення житла треба прискорювати через створення регіональних комісій", — підкреслив Денис Шмигаль.

У сфері енергетики надзвичайно важливим є захист енергетичних об'єктів. Як підкреслив Шмигаль, наразі Україна є більш готовою до зимового періоду порівняно з попереднім роком. Проте він зауважив, що зима все одно буде складною, оскільки Росія вже розпочала енергетичний терор.

Військова допомога Україні від партнерів

18 вересня Німеччина оголосила про новий пакет допомоги для України. Вартість цього нового пакету допомоги становитиме 400 мільйонів євро. До нього увійдуть різноманітні боєприпаси, зокрема вибухові, мінометні та протимінометні засоби.

Також США виділять Україні 128 мільйонів доларів нової допомоги в сфері безпеки, а також 197 мільйонів доларів на закупівлю озброєння і техніки. Про це сьогодні оголосили під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.

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війна в Україні Денис Шмигаль війна Росії та України
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