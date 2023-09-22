США виділили новий пакет допомоги Україні на $325 млн: що до нього увійде

Новий пакет військової допомоги США включає системи ППО Avenger, ракети AIM-9M, додаткові боєприпаси для HIMARS та інше озброєння.

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Стало відомо, що увійде в новий пакет військової допомоги США для України / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Сполучені Штати Америки нададуть Україні 128 мільйонів доларів нової допомоги у сфері безпеки, а також 197 мільйонів доларів на озброєння і техніку. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні, передає CNN.

За його словами, пакет військової допомоги включає додаткові засоби протиповітряної оборони, щоб "допомогти зміцнити протиповітряну оборону України від повітряних атак з боку Росії зараз та наступної зими, коли Росія, ймовірно, відновить свої атаки на українську критичну інфраструктуру".

Пакет також містить артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби та касетні боєприпаси, які "ще більше посилять здатність України продовжувати контрнаступ проти російських військ".

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Тим часом на сайті Міноборони США уточнили повний список озброєння, яке отримає Україна в рамках нового пакету військової допомоги. Зазначається, що цей пакет є сорок сьомим траншем, який адміністрація Байдена надасть Україні із запасів Міністерства оборони з серпня 2021 року.

Пакет військової допомоги Україні включає:

ракети AIM-9M для протиповітряної оборони;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

системи протиповітряної оборони Avenger;

кулемети для боротьби з безпілотними авіаційними системами;

155-мм артилерійські снаряди, включаючи DPICM (касетні);

105-мм артилерійські снаряди;

ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

понад 3 млн боєприпасів для стрілецької зброї;

59 легких тактичних машин;

боєприпаси для знешкодження перешкод;

запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

"Сполучені Штати будуть продовжувати працювати зі своїми союзниками і партнерами над наданням Україні можливостей для задоволення її нагальних потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі для забезпечення безпеки", − йдеться в повідомленні Пентагону.

Візит Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською прибули до Білого дому. Там український гарант зустрівся з президентом США Джо Байденом.

Глава Білого дому на розширеній двосторонній зустрічі з українською делегацією заявив, що схвалив наступний транш військової допомоги Україні. У новий пакет увійде артилерія, боєприпаси, протитанкове озброєння. За його словами, перші американські танки Abrams будуть доставлені в Україну вже наступного тижня.

Байден запевнив, що Америка має намір і надалі підтримувати Україну, яка дає відсіч російським військам.

"Ми прагнемо побудувати сили, здатні забезпечити довгострокову безпеку України (...) Америка ніколи не відступить від цього. Ось чому 575 днів ми стоїмо з Україною і будемо продовжувати стояти з вами", − підкреслив американський лідер.

Зеленський у свою чергу подякував президенту США та американському народу за підтримку.

"Вдячний за новий оборонний пакет. Є саме те, що потрібно нашим воїнам зараз", − зазначив президент України.

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