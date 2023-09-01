Війська РФ мають вийти з Криму, є два шляхи повернення півострова - Зеленський

Окупаційні війська Росії мають добровільно залишити Кримський півострів для власної ж безпеки, сказав український гарант Володимир Зеленський.

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Крим можна звільнити військовим або дипломатичним шляхом - Зеленський / Колаж скріншот Офіс президента, УНІАН

Миру в Україні та Європі бути не може, поки окуповані Крим і Донбас. Питання Кримського півострова можна вирішити військовим або дипломатичним шляхом. Російські загарбники повинні покинути півострів для своєї ж безпеки. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє In Terris, на відкритті бізнес-форуму європейського дому Амброзетті в Італії він розповів про те, що миру в Україні і Європі не буде без деокупації Криму і Донбасу. Київ ніколи не погодиться з присутністю там російських військ.

На його думку, війська РФ повинні в добровільному порядку залишити Кримський півострів.

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"Це можна вирішити дипломатичним або військовим шляхом (питання звільнення Криму, - ред.). Російські війська повинні залишити півострів без подальшого тиску, це збереже життя", - підкреслив Володимир Зеленський.

Звільнення Криму

Президент України Володимир Зеленський назвав спосіб звільнити Крим без боїв. На думку українського гаранта, роззброєння російських окупантів на півострові можна буде провести політичним шляхом.

ЗСУ до кінця року вийдуть до Криму, вважає військовий експерт Олег Жданов. На думку аналітика, вже в рамках поточного контрнаступу українські війська зможуть вийти до Азовського узбережжя, після чого потрібно буде заходити на Кримський півострів.

ГУР висадив десант у Криму і провів успішну бойову операцію на мисі Тарханкут. Військова розвідка здійснила свої маневри на День Незалежності України - 24 серпня. Бійцям вдалося виконати усі поставлені завдання.

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