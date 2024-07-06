Лунали потужні вибухи на Сумщині: РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі

Аварійно-ремонтні служби працюють над відновленням електропостачання на Сумщині.

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РФ атакувала Україну / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 43 окрема механізована бригада

У Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що в ніч на 6 липня країна-агресорка Росія завдала потужного удару по енергетичній інфраструктурі Сумської області.

"Через атаку росіян із застосуванням БпЛА типу "Шахед" були знеструмлені населені пункти області у кількох районах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що аварійно-ремонтні служби працюють над відновленням електропостачання. Наслідки ворожої атаки уточнюються, додали в ОВА.

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Командувач Повітряних Сил Микола Олещук повідомив, що вночі проти суботи, 6 липня, російські війська завдали ударів по Україні 27 ударними безпілотниками "Shahed-131/136".

Окупанти запускали "Shahed" із території тимчасово анексованого Криму та російської Курської області.

"Цієї ночі захисникам неба вдалось уразити 24 "Шахеди" у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях", - йдеться у повідомленні.

Скільки шахедів збили ЗСУ / фото: t.me/ComAFUA

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Атака РФ по Україні: що відомо

Нагадаємо, що РФ обстріляла 6 аеродромів України. Анатолій Храпчинський зазначив, що росіяни намагаються моделювати систему ударів, щоб перевірити наявність літаків F-16 в Україні. За червень ворог здійснив 6 масованих комбінованих ударів по летовищах України.

РФ випустила по Києву вже 20 "Кинджалів". Відомо, щожодна балістична ракета, випущена по Києву з моменту отримання систем Patriot, не досягла міста. Сергій Яременко зазначив, що ідеться не тільки про "Кинджали", а й про інші балістичні ракети, які використовує ворог.

За добу РФ запустила майже 300 розвідувальних дронів. Сили оборони Півдня України повідомили, що протягом доби 4 липня країна-агресорка Росія наростила застосування розвідувальних безпілотників - було зафіксовано 296 дронів.

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