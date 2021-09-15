На Рівненщині чоловік зґвалтував дівчинку у розважальному комплексі

На Рівненщині зґвалтували дівчинку / rua.gr

У Рівненській області на території одного із розважальних комплексів чоловік зґвалтував 13-річну дівчинку. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі, повідомляє пресслужба прокуратури області.

Злочин трапився вночі 12 вересня. До поліцї звернулася мати потерпілої дитини.

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Нагадавши, на Закарпатті троє неповнолітніх зґвалтували 14-річну дівчинку. Копи підозрюють, що до зґвалтування причетні два 15-річних і 14-річний підлітки, які живуть в одному селі з потерпілою.

Раніше Главред писав про те, що в Дніпропетровській області трапився жахливий випадок. Під час бійки в кафе коп зламав щелепу чоловікові і перебив ніс дівчині ніс.

Як повідомили в прес-службі Державного бюро розслідувань, справа була ще в березні цього року. Однак відомо про це стало тільки тепер.