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На шляху до ЄС: Зеленський підписав закон про медіа

29 грудня 2022, 19:09
Прийняття цього закону є однією з вимог Євросоюзу для початку переговорів про вступ.
Володимир Зеленський, закон про медіа
Володимир Зеленський / president.gov.ua, скріншот

Президент України Володимир Зеленський підписав гучний Закон "Про медіа", який 13 грудня ухвалила Верховна Рада.

Як зазначається у картці документа на сайті Верховної Ради України, документ визначає правові засади діяльності в Україні суб'єктів у сфері медіа, а також основи державного управління, регулювання та нагляду у цій сфері.

Відповідно до закону, канал "Рада" стає державним, та повинен транслювати засідання парламенту, а під час воєнного стану і обмеження прямих трансляцій канал буде викладати записи пленарного засідання в день його проведення.

Прийняття цього закону є однією з вимог Євросоюзу для початку переговорів про вступ.

Закон про медіа - що важливо знати

13 грудня законопроект підтримали 299 народних депутатів.

Закон передбачає:

  • заборону медіа держави-окупанта,
  • механізми боротьби з ворожими інтернет-сервісами,
  • процедуру формування чорних списків.

Документом передбачається, що кожна індустрія матиме свій орган співрегулювання, водночас він не містить зменшення квот на українську мову в ефірі.

За порушення передбачені приписи і штрафи, а також анулювання ліцензії, заборона видання, тимчасова заборона розповсюдження онлайн-медіа за рішенням Нацради або суду.

Таким чином, закон про медіа став третім і заключним етапом Ради з виконання зобов'язань щодо членства України в ЄС.

Вердикт Єврокомісії щодо статусу кандидата в ЄС для України

Європейська комісія у п'ятницю, 17 червня, рекомендувала надати Україні статус країни-кандидата в члени ЄС. Президент ЄК Урсула фон дер Ляєн офіційно заявила, що держава виконала вже 80% вимог ЄС. Далі слід провести роботу над реформами у сферах верховенства права, боротьби з корупцією та впливом великих бізнес-груп на політику держави.

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Єврокомісії. За словами гаранта, тепер Київ чекає позитивного вердикту Європейської Ради.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що для того, щоб розпочати діалог щодо вступу України до Євросоюзу, потрібно виконати ряд вимог. Серед них реформа Конституційного Суду, боротьба з корупцією, призначення керівників антикорупційних органів та вирішення інших питань.

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