Зеленський підписав закон про заборону проросійських партій в Україні

У Раду внесуть законопроект про наслідки прийняття судом рішення про заборону політичної партії для статусу депутатів місцевих рад.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських політичних партій.
Про це в Telegram повідомила голова парламентського Комітету з питань правової політики Ольга Совгиря (фракція "Слуга народу").
"Закон набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування", - уточнила вона.
Згідно з документом, стаття 60 Регламенту Верховної Ради була доповнена новою частиною шостою такого змісту: "У разі затвердження президентом України рішення Ради національної безпеки і оборони про припинення діяльності політичної партії, що сформувала у Верховній Раді депутатську фракцію, діяльність такої фракції припиняється з моменту оголошення про це головою Верховної Ради".
При цьому Кабінет Міністрів України протягом місяця з моменту набрання чинності Законом зобов'язується внести на розгляд Ради законопроект про наслідки прийняття судом рішення про заборону політичної партії для статусу депутатів місцевих рад.
Що відомо про заборону проросійських партій в Україні
Як повідомлялося, Верховна Рада 3 травня прийняла в другому читанні законопроект 7172-1, який передбачає заборону політичних партій, програмні цілі яких спрямовані на виправдання, визнання правомірної або заперечення збройної агресії РФ проти України, а також на виправдання дій проросійських бойовиків на тимчасово окупованих територіях.
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