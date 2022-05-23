Конфіскація активів за підтримку агресії РФ: Зеленський підписав закон

Володимир Зеленський / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Прийнятий Верховною Радою України закон про підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб, підписав президент Володимир Зеленський.

Закон встановлює новий вид санкцій у вигляді стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, якими вони можуть прямо або побічно розпоряджатися, повідомляє прес-служба Глави держави.

Президент переконаний в тому, що процедура виявлення і конфіскації активів підсанкційних осіб, які тим чи іншим способом підтримують агресію окупантів проти України, "дозволить швидко і ефективно поповнювати український бюджет за рахунок ворогів. Закон передбачає чітку інструкцію для органів, відповідальних за цей процес".

Зеленський додав, що займатися пошуком активів і зверненням до суду стане Міністерство юстиції. Крім того, адміністративне судочинство у справах про застосування санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави здійснюватиме Вищий антикорупційний суд (ВАКС).

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Раніше Зеленський запропонував створити механізм конфіскації заморожених активів Росії. За його словами, виручені гроші підуть на компенсації, які постраждали від російської агресії.

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