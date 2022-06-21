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Зеленський підписав закон Про ратифікацію Стамбульської конвенції

21 червня 2022, 20:23

Напередодні ратифікацію Конвенції підтримали депутати Верховної Ради.

Володимир Зеленський підписав закон
Володимир Зеленський підписав закон Про ратифікацію Стамбульської конвенції / Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству, а також боротьбу з цими явищами. Про це він заявив на своїй сторінка у Facebook.

"Закон Про ратифікацію Стамбульської конвенції. Її головний зміст простий, але надзвичайно важливий. Це зобов'язання захищати жінок від насильства та різних форм дискримінації. Ми поділяємо європейські цінності. Для нас життя і здоров'я людини – найвища цінність", — написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 20 червня депутати Верховної Ради підтримали ратифікацію конвенції. "За" проголосували 259 народних депутатів. Проти ратифікації виступили 4 депутати, ще 25 утрималися.

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Що відомо про Стамбульську конвенцію

Стамбульська конвенція є міжнародною угодою Ради Європи. Вона була підписана у Стамбулі 11 травня 2011 року. Конвенцію ратифікували 35 країн.

Метою документа є захист жінок від усіх форм насильства, недопущення, кримінальне переслідування та ліквідація насильства стосовно жінок і домашнього насильства, яке вчинено також стосовно чоловіків і дітей (хлопців і дівчат).

Конвенція забороняє всі види дискримінації жінок. Країни, які ратифікували документ, зобов'язуються внести принцип рівних прав між жінками та чоловіками до своїх конституцій чи законодавства; заборонити дискримінацію жінок, шляхом застосування санкцій; скасувати закони та процесуальні норми, які дискримінують жінок.

Чому конвенцію не ратифікували раніше

За даними Вікіпедії, вперше Україна намагалась ратифікувати Стамбульську конвенцію у листопаді 2016 року. Тоді більшість депутатів відмовились розглядати ратифікацію через норми, які нібито "є неприйнятними для українського суспільства і української духовності".

Проти ратифікації категорично виступила Всеукраїнська рада церков. Там наголосили, що "є проблемна термінологія" - "ґендер".

Петро Порошенко закликав депутатів ратифікувати конвенція у грудні 2019 року, однак це зробити не вдалося. У 2021 році про необхідність ратифікації наголошувала генпрокурор Ірина Венедіктова.

У березні 2021 року у багатьох містах України відбувся Марш жінок, які вимагали від депутатів ратифікувати Стамбульську конвенцію, яка захистила б їх права.

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