Напередодні ратифікацію Конвенції підтримали депутати Верховної Ради.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству, а також боротьбу з цими явищами. Про це він заявив на своїй сторінка у Facebook.
"Закон Про ратифікацію Стамбульської конвенції. Її головний зміст простий, але надзвичайно важливий. Це зобов'язання захищати жінок від насильства та різних форм дискримінації. Ми поділяємо європейські цінності. Для нас життя і здоров'я людини – найвища цінність", — написав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, 20 червня депутати Верховної Ради підтримали ратифікацію конвенції. "За" проголосували 259 народних депутатів. Проти ратифікації виступили 4 депутати, ще 25 утрималися.
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Що відомо про Стамбульську конвенцію
Стамбульська конвенція є міжнародною угодою Ради Європи. Вона була підписана у Стамбулі 11 травня 2011 року. Конвенцію ратифікували 35 країн.
Метою документа є захист жінок від усіх форм насильства, недопущення, кримінальне переслідування та ліквідація насильства стосовно жінок і домашнього насильства, яке вчинено також стосовно чоловіків і дітей (хлопців і дівчат).
Конвенція забороняє всі види дискримінації жінок. Країни, які ратифікували документ, зобов'язуються внести принцип рівних прав між жінками та чоловіками до своїх конституцій чи законодавства; заборонити дискримінацію жінок, шляхом застосування санкцій; скасувати закони та процесуальні норми, які дискримінують жінок.
Чому конвенцію не ратифікували раніше
За даними Вікіпедії, вперше Україна намагалась ратифікувати Стамбульську конвенцію у листопаді 2016 року. Тоді більшість депутатів відмовились розглядати ратифікацію через норми, які нібито "є неприйнятними для українського суспільства і української духовності".
Проти ратифікації категорично виступила Всеукраїнська рада церков. Там наголосили, що "є проблемна термінологія" - "ґендер".
Петро Порошенко закликав депутатів ратифікувати конвенція у грудні 2019 року, однак це зробити не вдалося. У 2021 році про необхідність ратифікації наголошувала генпрокурор Ірина Венедіктова.
У березні 2021 року у багатьох містах України відбувся Марш жінок, які вимагали від депутатів ратифікувати Стамбульську конвенцію, яка захистила б їх права.
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