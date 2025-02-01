На Полтавщині стався землетрус: в ДСНС розповіли про наслідки

Землетрус зафіксували на глибині 3 кілометрів між двома населеними пунктами області.

https://glavred.net/ukraine/na-poltavshchine-proizoshlo-zemletryasenie-v-gschs-rasskazali-o-posledstviyah-10635920.html Посилання скопійоване

Землетрус відчули не лише мешканці Полтави / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з Google Maps

Що повідомили в ДСНС:

Землетрус стався між Полтавою і Решетилівкою

Магнітуда землетрусу була 3,67

Негативних наслідків попередньо немає

Ввечері 1 лютого жителі Полтави повідомили про те, що у місті відчули землетрус. Цю інформацію прокоментували в ДСНС України у Telegram.

У повідомленні йдеться, що сьогодні о 18:21 між двома містами Полтавської області - Полтавою та Решетилівкою, стався землетрус із магнітудою 3,67 бали.

відео дня

Як відслідкували у Головному центрі спеціального контролю, поштовхи зафіксували на глибині 3 кілометрів.

"За попередньою інформацією, негативних наслідків немає, звернень до ДСНС не було. Будьте уважні та зберігайте спокій", - додали в ДСНС.

Землетруси в Україні - останні новини

Востаннє Главред писав, що землетрус в Україні стався 23 жовтня 2024 року. Тоді Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус з магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера) поблизу селища Ломачинці, у Дністровському районі Чернівецької області

Напередодні цього ж місяця в Україні стався землетрус. Епіцентр підземних поштовхів був зафіксований на території Криворізького району Дніпропетровської області.

Раніше, у вересні 2024 року в Одесі відчули потужний землетрус. Підземні поштовхи були й в інших регіонах області. З'ясувалося, що землетрус магнітудою 5,5 балів стався в Румунії.

Більше новин:

Що таке Головний центр спеціального контролю? Головний центр спеціального контролю (ГЦСК) - центр контролю за сейсмологічною ситуацією на Землі, пише Вікіпедія. ГЦСК призначений для здійснення контролю національними технічними засобами: за додержанням міжнародних договорів та угод щодо обмеження та заборони випробувань ядерної зброї на іноземних випробувальних полігонах та проведенням ядерних вибухів в мирних цілях, за сейсмічною обстановкою та іншими геофізичними явищами на території України та всієї Земної кулі, за радіаційною обстановкою в пунктах дислокації підрозділів спецконтролю.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред