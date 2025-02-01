На Полтавщині стався землетрус: в ДСНС розповіли про наслідки

Що повідомили в ДСНС:
- Землетрус стався між Полтавою і Решетилівкою
- Магнітуда землетрусу була 3,67
- Негативних наслідків попередньо немає
Ввечері 1 лютого жителі Полтави повідомили про те, що у місті відчули землетрус. Цю інформацію прокоментували в ДСНС України у Telegram.
У повідомленні йдеться, що сьогодні о 18:21 між двома містами Полтавської області - Полтавою та Решетилівкою, стався землетрус із магнітудою 3,67 бали.
Як відслідкували у Головному центрі спеціального контролю, поштовхи зафіксували на глибині 3 кілометрів.
"За попередньою інформацією, негативних наслідків немає, звернень до ДСНС не було. Будьте уважні та зберігайте спокій", - додали в ДСНС.
Землетруси в Україні - останні новини
Востаннє Главред писав, що землетрус в Україні стався 23 жовтня 2024 року. Тоді Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус з магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера) поблизу селища Ломачинці, у Дністровському районі Чернівецької області
Напередодні цього ж місяця в Україні стався землетрус. Епіцентр підземних поштовхів був зафіксований на території Криворізького району Дніпропетровської області.
Раніше, у вересні 2024 року в Одесі відчули потужний землетрус. Підземні поштовхи були й в інших регіонах області. З'ясувалося, що землетрус магнітудою 5,5 балів стався в Румунії.
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Що таке Головний центр спеціального контролю?
Головний центр спеціального контролю (ГЦСК) - центр контролю за сейсмологічною ситуацією на Землі, пише Вікіпедія.
ГЦСК призначений для здійснення контролю національними технічними засобами: за додержанням міжнародних договорів та угод щодо обмеження та заборони випробувань ядерної зброї на іноземних випробувальних полігонах та проведенням ядерних вибухів в мирних цілях, за сейсмічною обстановкою та іншими геофізичними явищами на території України та всієї Земної кулі, за радіаційною обстановкою в пунктах дислокації підрозділів спецконтролю.
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