Землетрус магнітудою 5,5 балів: в Україні відчули підземні поштовхи

Епіцентр землетрусу зафіксували у Румунії. Підземні поштовхи відчули у багатьох областях України.

https://glavred.net/synoptic/zemletryasenie-magnitudoy-5-5-ballov-v-ukraine-oshchutili-podzemnye-tolchki-10597571.html Посилання скопійоване

В Одесі відчули землетрус / колаж: Главред, фото: pixabay

В Одесі відчули потужний землетрус. Підземні поштовхи були й в інших регіонах області. Це підтвердив і голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він зазначив що землетрус магнітудою 5,5 балів стався в Румунії. Відомо, що епіцентр був зафіксований на глибині 125 метрів. Землетрус відчули також у Молдові.

У Румунії стався землетрус, який відчули в Одесі / фото: скріншот

У Мережі розлетілось відео, на якому видно, що президентка Молдови Майя Санду застала поштовхи у прямому ефірі.

відео дня

Дивіться відео з землетрусом у Молдові під час прямого ефіру:

Президентка Молдови відчула землетрус у прямому ефірі / фото: скріншот

За даними Кіпера, підземні поштовхи досягнули Одеської області потужність 2-4 бали.

"На півдні Одеської області землетрус, попередньо, сягнув 2-4 балів. Також відчувалися поштовхи й у інших районах області. Інформація уточнюється. За оперативною інформацією екстрених служб та згідно з доповідями чергових, усі обʼєкти критичної інфраструктури без ушкоджень, працюють у штатному режимі. Повідомлень про руйнування в області та необхідність допомоги не надходило", - написав він.

Що таке землетрус Землетрус - підземні поштовхи й коливання земної поверхні, зсув тектонічних плит, пише Вікіпедія. Вважається, що першопричиною землетрусів є глобальні геологічні та тектонічні сили, проте нині їхня природа не зовсім зрозуміла. Появу цих сил пов'язують із перепадами температури в надрах Землі. Згідно з сучасними поглядами, землетруси відображають процес геологічного перетворення планети. Щорічно приладами реєструється понад мільйон землетрусів.

Землетруси в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, За повідомленнями вчених, Україна може опинитися в зоні підвищеної сейсмічної активності і зазнати землетрусів магнітудою до 8 балів. Про це інформує ресурс Т4. У сейсмічній зоні Вранча, що розташована в румунських Карпатах, у найближчі роки може статися сильний землетрус, який також вплине на територію України.

За прогнозами, в Україні в найближчі роки можливі землетруси магнітудою 7-7,5 балів. Про це розповів геофізик Володимир Шляховий, підкресливши, що до таких природних явищ слід ставитися дуже серйозно, адже вони можуть становити загрозу для всієї країни. За словами Шляхового, поштовхи цієї сили очікуються в сейсмоактивній зоні Вранча.

Рано чи пізно землетруси можуть торкнутися всієї території України. Найсильніші поштовхи з інтенсивністю до 8 балів за шкалою Ріхтера можливі на південному заході Одеської області. Про це повідомив сейсмолог НАН України Олександр Кендзера, зазначивши, що Україна розташована в тому ж сейсмоактивному поясі, що і Туреччина, де постійно фіксуються підземні поштовхи.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред