В Україні стався землетрус: у якій області був епіцентр

Епіцентр підземних поштовхів був зафіксований у Криворізькому районі.

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У Криворізькому районі стався землетрус / колаж: Главред, фото: pixabay

В Україні стався землетрус. Епіцентр підземних поштовхів був зафіксований на території Криворізького району Дніпропетровської області. Про це повідомляє VolcanoDiscovery.

Землетрус стався сьогодні, 8 жовтня, о 19:36. Епіцентр підземних поштовхів було зафіксовано на глибині 8 кілометрів.

Потужність землетрусу становить 3,3 бала. Це дорівнює еквіваленту 1,34 тонни тротилу. Як повідомляється, інтенсивність тряски оцінюють як досить слабку.

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У Криворізькому районі стався землетрус / фото: скріншот

Що таке землетрус Землетрус - підземні поштовхи та коливання земної поверхні, зсув тектонічних плит, пише Вікіпедія. Вважається, що першопричиною землетрусів є глобальні геологічні та тектонічні сили, проте нині їхня природа не зовсім зрозуміла. Появу цих сил пов'язують із перепадами температури в надрах Землі. Згідно з сучасними поглядами, землетруси відображають процес геологічного перетворення планети. Щорічно приладами реєструється понад мільйон землетрусів.

Землетруси в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за повідомленнями вчених, Україна може опинитися в зоні підвищеної сейсмічної активності та зазнати землетрусів магнітудою до 8 балів. Про це інформує ресурс Т4. У сейсмічній зоні Вранча, розташованій у румунських Карпатах, найближчими роками може статися сильний землетрус, який також вплине на територію України.

За прогнозами, в Україні найближчими роками можливі землетруси магнітудою 7-7,5 балів. Про це розповів геофізик Володимир Шляховий, наголосивши, що до таких природних явищ слід ставитися дуже серйозно, адже вони можуть становити загрозу для всієї країни. За словами Шляхового, поштовхи цієї сили очікуються в сейсмоактивній зоні Вранча.

Рано чи пізно землетруси можуть зачепити всю територію України. Найсильніші поштовхи з інтенсивністю до 8 балів за шкалою Ріхтера можливі на південному заході Одеської області. Про це повідомив сейсмолог НАН України Олександр Кендзьора, зазначивши, що Україна розташована в тому самому сейсмоактивному поясі, що й Туреччина, де постійно фіксуються підземні поштовхи.

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