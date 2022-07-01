УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

На Миколаєві ВСУ знищили один із найдорожчих російських безпілотників

1 липня 2022, 19:27

У Миколаївській області бійці ВСУ знищили ворожий безпілотник Форпост, вартість якого становить близько 7 млн доларів.

false
ЗСУ знищили дорогий безпілотник ворога / mil.in.ua

У Миколаївській області бійці ВСУ знищили ворожий безпілотник Форпост, вартість якого становить близько 7 млн доларів.

"Зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗСУ в Миколаївській області був знищений Російський БПЛА "Форпост", приблизною вартістю 7 мільйонів доларів США", - пише пресслужба Генштабу в Facebook.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 35 750 бійців.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів про втрати армії України у війні з Росією. Глава держави заявив, що там, де українські захисники втрачають одну людину, російські окупанти втрачають п'ятьох солдатів. Така сама математика стосується й техніки.

Новини Донбасу онлайн

"Там, де ми втрачаємо одну людину, Росія втрачає п'ять осіб. Там, де ми втрачаємо один танк - вони втрачають п'ять. Ось так ми боремося", - сказав Зеленський.

Читайте також:

війна в Україні ЗСУ Миколаївщина
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:46

Флот РФ не зможе безпечно атакувати південь України, бо втратив контроль над Зміїним - WSJ

20:25

Зачистка передмістя Херсона: ЗСУ "покришили" бойових бурятів ПутінаВідео

20:08

Найбагатші люди світу збідніли на 1,4 трлн доларів з початку року - Bloomberg

19:55

Командні пункти змішує із землею: у РФ істерять через удари ЗСУВідео

19:53

Буде перелом у війні: крах економіки РФ може призвести до перемоги України - експрем'єр РФ

Реклама
19:30

Путін виліз раптом з бункера і зморозив дурістьПогляд

19:27

На Миколаєві ВСУ знищили один із найдорожчих російських безпілотників

19:22

Окупанти провалили розвідку боєм під Лисичанськом: ЗСУ відкинули ворогаВідео

18:59

Переговори про зустріч Зеленського з Путіним: в ОП дали категоричну відповідьВідео

18:43

Налетять шквали та грози: у семи областях України оголосили штормове попередженняВідео

18:26

"Терор Росії": Зеленський жорстко відреагував на кривавий удар по СергіївціВідео

18:18

Війна в Україні: в Росії більше 90 тис. поранених бійців - Резніков

18:00

Гороскоп на завтра 2 липня 2022: Стрільцям - обман, Козерогам - неприємності, Рибам - хороші новини

17:57

Бунт в армії РФ: сотні окупантів відмовляються виконувати накази й тікають з УкраїниВідео

17:36

Намагалися "нарити" дані про військових та позиції ЗСУ під Києвом: СБУ накрила мережу агентів КремляВідео

17:28

Компенсація збитку і гарантії Україні: Єрмак назвав умови зняття санкцій з РФВідео

17:09

День ангела в липні 2022 за церковним календарем: хто відзначає іменини

16:59

На півдні України партизани готують потужну відсіч армії РФ - CNNВідео

16:40

Путін не може змусити Білорусь вступити у війну, у Лукашенка є козир - ЖдановВідео

16:26

Скріпи тріснули: у Підмосков'ї провели дитяче свято під пісню забороненої через війну групиВідео

Реклама
16:25

У Британії дали тривожний прогноз: захоплення Лисичанська РФ - питання днівВідео

16:10

Якщо Лукашенко піде на поводі Путіна: Жданов розповів про страшні наслідки для білорусівВідео

16:03

Анджеліна: переможниця "Холостяка" вперше показала новонароджену дочку

15:57

Закрити всю лінію фронту: в Україні збирають армію дронів для ЗСУВідео

15:39

Відповідь ЗСУ під Лисичанськом: Авіація накрила позиції окупантів РФВідео

15:33

Вони були працівниками ТЦ: у Кременчуці ідентифікували більшість жертв ракетного ударуФотоВідео

15:05

"Поки не нападуть, але відтягують ЗСУ": розвідка назвала кількість військових Білорусі біля УкраїниВідео

14:58

Ракетний удар РФ по Сергіївці: зросла кількість жертв і пораненихФотоВідео

14:44

Коли час збирати врожай часнику - три головні ознакиВідео

14:39

Російські військові намагаються втекти від війни через Арабатську стрілку до Криму - розвідкаВідео

14:29

Удар з повітря по Зміїному: ЗСУ "покришили" окупантів разом із зенітками та РСЗВВідео

14:14

Борщ - наш! ЮНЕСКО поставив крапку у "війні" України та РосіїВідео

14:12

Тропічна спека і засуха накриють Україну: синоптики розповіли, де у липні буде "пекло"Відео

13:37

Українці хочуть змін: 90% за вступ до ЄС, 73% - за НАТО - опитуванняВідео

13:35

Українського бізнесмена заарештували в Лондоні

13:18

Дмитро Лубінець став новим омбудсменом з прав людини: що про нього відомо

13:11

"Немає паритету в озброєнні": Данілов попередив українців про дуже складну війнуВідео

13:09

"Бомби падають на житлові будинки або лікарні": Усик спробував відкрити очі російській пропаганді

13:00

"Франція буде поруч": Макрон заявив про нову поставку гаубиць Caesar в УкраїнуВідео

13:00

Фронтмен Imagine Dragons Ден Рейнолдс присвятив свою промову УкраїніВідео

Реклама
12:49

В окупантів паніка через "приліт" по нафтобазі на Луганщині – скаржаться на HIMARSВідео

12:36

Православний календар на липень 2022: Івана Купала, день Петра і Павла, День Хрещення Русі - важливі дати

12:33

Як видалити кісточки з вишень і черешень: 3 перевірених способи

12:07

Більшість українців не готова віддавати землі заради закінчення війни – опитування

11:57

"Було завдання вижити": очевидець розповів деталі ракетного удару по ТЦ в КременчуціФотоВідео

11:52

У захваті від душу і мікрохвильовок: сім'ї російських окупантів переселяються в квартири українців

11:28

Мріяв "звільнити" Бердянськ, але "зробив крок доброї волі": ЗСУ ліквідували зрадника із Севастополя

11:15

Якщо Білорусь все-таки вторгнеться в Україну: експерт назвав головні цілі ЛукашенкаВідео

11:02

"Путін вб’є Лукашенка": Жданов пояснив, на що піде диктатор РФ, якщо Білорусь відвертиться від війниВідео

10:44

"На зоні розважатиме зеків": Галкіна, який підтримав Україну, хочуть запроторити за ґрати

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти