На Миколаєві ВСУ знищили один із найдорожчих російських безпілотників

У Миколаївській області бійці ВСУ знищили ворожий безпілотник Форпост, вартість якого становить близько 7 млн доларів.
У Миколаївській області бійці ВСУ знищили ворожий безпілотник Форпост, вартість якого становить близько 7 млн доларів.
"Зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗСУ в Миколаївській області був знищений Російський БПЛА "Форпост", приблизною вартістю 7 мільйонів доларів США", - пише пресслужба Генштабу в Facebook.
За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 35 750 бійців.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів про втрати армії України у війні з Росією. Глава держави заявив, що там, де українські захисники втрачають одну людину, російські окупанти втрачають п'ятьох солдатів. Така сама математика стосується й техніки.
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"Там, де ми втрачаємо одну людину, Росія втрачає п'ять осіб. Там, де ми втрачаємо один танк - вони втрачають п'ять. Ось так ми боремося", - сказав Зеленський.
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