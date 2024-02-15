На Львівщину летіли понад 10 ракет: був 'приліт', троє людей постраждали

Сили ППО добре відпрацювали ракетну атаку, але все ж таки було одне влучання в об'єкт інфраструктури, повідомив мер Андрій Садовий.

https://glavred.net/ukraine/na-lvovshchinu-leteli-bolee-10-raket-byl-prilet-tri-cheloveka-postradali-10541891.html Посилання скопійоване

У Львові повибивало вікна в житлових будинках / Колаж: Главред, фото: t.me/andriysadovyi, ua.depositphotos.com

Під час масованого ракетного удару по Україні вранці 15 лютого російські окупанти атакували Львів. Як повідомив мер міста Андрій Садовий, за попередньою інформацією, на Львівщину летіло понад 10 ракет.

"ППО добре відпрацювали цю атаку, але все ж таки одне влучання в об'єкт інфраструктури. Вибуховою хвилею вибило вікна в житлових будинках на вулиці Науковій, також зачепило школу. На місці працюють оперативні служби. Встановлюємо наслідки атаки", - написав Садовий у Telegram.

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, під час ранкової атаки по Львову постраждали двоє людей - чоловік і жінка, які проживають на вулиці Науковій. Вони отримали різані рани. Допомога надана на місці.

відео дня

Ще одного чоловіка з гематомою надбрівної ділянки було госпіталізовано. Це також житель одного з постраждалих від вибухової хвилі будинків.

У Львові повибивало вікна / Фото: t.me/andriysadovyi

Наслідки ракетного удару по Львову / Фото: t.me/andriysadovyi

У 16 житлових будинках на Науковій вибуховою хвилею вибило частину вікон, пошкоджено припарковані поруч машини.

"Зафіксували влучання в об'єкт інфраструктури у Львові. Триває пожежа", - додав Козицький.

Ракетний удар по Україні 15 лютого

У четвер, 15 лютого, у Києві, Дніпрі, Львові та Запоріжжі прогриміли потужні вибухи - російські окупанти завдали масованого ракетного удару. По всій Україні було оголошено повітряну тривогу.

У Запоріжжі є влучання по об'єкту інфраструктури. Одна людина поранена, інформація про інших постраждалих уточнюється.

Повітряна тривога в столиці тривала понад дві години. Силами та засобами протиповітряної оборони всі ворожі ракети, що летіли на Київ, були знищені.

У Миргородському районі Полтавщини внаслідок влучання під час ракетної атаки РФ горіло складське приміщення. Вибухи також було чути в Хмельницькій області.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.