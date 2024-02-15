Ракетний удар по Києву: що відомо про атаку 15 лютого

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в місті працювала ППО. Усі ворожі ракети, що летіли на Київ, були знищені.

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В Україні оголошено повітряну тривогу / Колаж: Главред, фото: structure.mil.ru, t.me/alarmukraine

Рано вранці в четвер, 15 лютого, РФ завдала масованого ракетного удару по Україні. У низці міст пролунали вибухи. Голосно було і в столиці. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в місті працює ППО.

"Вибухи в місті. Працює ППО. Не покидайте укриттів!", - написав Кличко.

"Повітряна тривога триває! У столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - додав начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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Пізніше чиновник повідомив, що черговий ракетний удар по Україні був комбінованим. Ракети різного типу заходили на місто з різних напрямків.

"Повітряна тривога в столиці тривала понад дві години. Силами і засобами протиповітряної оборони всі ворожі ракети, що летіли на Київ, були знищені. (Точну кількість і тип ракет очікуєте у звітах Повітряних Сил)", - написав Попко в Telegram.

За оперативною інформацією, у столиці обійшлося без жертв і руйнувань. Система життєзабезпечення міста працює в штатному режимі.

Як повідомляв Главред, вранці 15 лютого в Дніпрі, Львові, Запоріжжі також прогриміли вибухи.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що українці завжди мають бути готовими до ймовірних обстрілів, оскільки дату нового ракетного удару по Україні з боку Росії важко спрогнозувати.

Прессекретар ОК "Південь" Наталія Гуменюк раніше заявляла, що у РФ є проблеми з ракетами "Калібр".

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