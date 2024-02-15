Ракетний удар РФ: на Полтавщині та Хмельниччині вибухи, є поранені і 'прильоти'

У Миргородському районі внаслідок влучання під час ракетної атаки РФ горить складське приміщення.
"Вночі ворог атакував Полтавську область. Є влучання у складське приміщення в Миргородському районі. Це спричинило пожежу на площі 100 м². На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих", - повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
Вибухи в Хмельницькій області
Вибухи також було чути в Хмельницькій області під час повітряної тривоги через російську ракетну атаку вранці 15 лютого.
Як повідомляє "Суспільне. Хмельницький", вибухи в регіоні пролунали приблизно о пів на сьому ранку.
За даними моніторингових ресурсів, фіксувалися ракети противника в повітряному просторі регіону.
За повідомленням Хмельницької ОВА, у результаті є "пошкодження цивільних об'єктів".
У Хмельницькій області через обстріли двоє людей дістали поранення, є пошкодження цивільних об'єктів, повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін у коментарі "Суспільному".
"У Хмельницькій області внаслідок обстрілів двоє людей отримали поранення. Вони в стані середньої тяжкості.
За даними ОВА, внаслідок вибухів у Хмельницькій області є пошкодження цивільних об'єктів.
Вибухи на Івано-Франківщині
Також в Івано-Франківській області прогриміли вибухи під час масованого ракетного удару РФ.
Про вибухи в області йдеться у повідомленні Суспільного.
Як уточнили в обласній військовій адміністрації, під час удару РФ над областю збили ракету. Внаслідок падіння осколків сталося загоряння даху господарських об'єктів.
Вибухи в Дніпрі
Уранці 15 лютого під час російської ракетної атаки вибухи також прогриміли в Дніпрі, повідомляють місцеві ЗМІ.
Як повідомляє "Днепр Оперативный", повітряну тривогу в Дніпрі та області оголошено о 04:34. Близько 6 ранку жителі Дніпра почули один вибух, потім ще кілька. У Повітряних силах писали, що на місто летіли ракети, імовірно, серед них була Х-59.
Російська армія атакувала обʼєкти цивільної інфраструктури у Дніпропетровській області, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав, що окупанти цілили по обʼєктах цивільної інфраструктури. Працювала ППО. Інформація про атаку ще з’ясовуються, тому деталі будуть пізніше.
Крім того, окупанти і далі продовжували тероризувати Нікопольський район. Двічі обстріляли Марганець та Мирівську громаду. На щастя, загиблих та постраждалих немає.
Ракетний удар РФ по Україні
Нагадаємо, у четвер рано вранці, 15 лютого, у Києві, Дніпрі, Львові та Запоріжжі прогриміли потужні вибухи - російські окупанти завдали масованого ракетного удару.
У Львові є влучання, повідомив мер Андрій Садовий. "За попередньою інформацією, у кількох будинках Львова на вулиці Науковій вибуховою хвилею вибило вікна. Інформації про постраждалих поки що немає. Загроза досі актуальна", - написав він.
У Запоріжжі було чути звуки вибухів. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, за попередніми даними, є влучання по об'єкту інфраструктури Запоріжжя. Одна людина поранена, інформація про інших постраждалих уточнюється.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в місті працювала ППО. Усі ворожі ракети, що летіли на Київ, було знищено. Черговий ракетний удар по Україні був комбінованим. Ракети різного типу заходили на місто за різними напрямками.
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