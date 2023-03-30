На Львівщині визнали обмежено придатним до служби чоловіка без кистей рук

Історія Руслана Кубая резонанс в українських ЗМІ, після чого у чоловіка забрали видані ВЛК документи, а пізніше повернули зі зміненими даними.

Військкомат, знак інваліда / колаж фото ua.depositphotos.com

В Україні, в місті Дрогобич (Львівська область) місцевого жителя Руслана Кубая, інваліда першої групи, військово-лікарська комісія визнала обмежено придатним у воєнний час. Про це йдеться в матеріалі порталу "Українська правда".

Кубай має першу групу інвалідності з дитинства-у нього немає кистей рук. У призначений час він прийшов до територіального центру комплектації (ТЦК), де його відправили на військово-лікарську комісію. Там йому поставили позначку "74−в" - людина непридатна до військової служби в мирний час, але обмежено придатна у воєнний час.

"За цей час я звертався до юристів, в органи влади та інші інстанції, щоб врешті-решт довести свою правоту і відкрити їм усім очі на те, що я інвалід", - розповів Кубай.

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Історія отримала резонанс в українських ЗМІ, після чого у чоловіка забрали видані ВЛК документи, а пізніше повернули зі зміненими даними. Тепер Кубая визнали непридатним до військової служби і зняли з обліку.

Руслан Кубай / "УП"

"Є старий жарт: єдиний лікар, який вважає тебе повністю здоровим, працює у військкоматі. Сьогодні це сувора реальність", - сумно жартує чоловік.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації.

Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. За документ, який вніс до Ради президент Зеленський, проголосували 288 нардепів.

8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Ради два проєкти затвердження указу глави держави про продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні на 90 днів.

Пізніше законопроєкти № № 8189 і 8190 зареєстровані в українському парламенті. Згідно з цими документами, воєнний стан та мобілізація в Україні будуть продовжені фактично до кінця зими.

7 лютого Верховна Рада підтримала укази президента Володимира Зеленського про продовження дії режиму воєнного стану і загальної військової мобілізації в Україні на 90 днів. На підтримку законопроєкту про воєнний стан проголосувало 348 нардепів.

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