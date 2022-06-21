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На Луганщині ворог прорвав оборону ЗСУ і закріплюється на зайнятих рубежах - Генштаб

21 червня 2022, 19:53

Окупанти закріплюються в населеному пункті Устинівка, ведуть наступ у напрямку Білої Гори.

війна в Україні, ЗСУ
ЗСУ стримують наступ ворога на Луганщині / Фото УНІАН

В Луганській області російські окупанти на напрямку Тошківка-Підлісне оволоділи населеними пунктами Підлісне і Мирна Долина і закріплюються на зайнятих рубежах.

"На Сєвєродонецькому напрямку тривають бойові дії в місті Сєвєродонецьк. Ворожу спробу розвідки боєм у напрямках Метьолкіно – Воронове та Метьолкіно - Сиротине українські воїни грамотно відбили. противник відійшов", - йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України.

Крім того, окупанти закріплюються в населеному пункті Устинівка, ведуть наступ в напрямку Білої гори, де мають частковий успіх, проте бойові дії тривають.

Також противник має частковий успіх в районі населеного пункту Гірське.

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Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-ліз, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною і РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що крапкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 33 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і понад 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що "спецоперація" в Україні нібито йде за планом.

Читайте ще:

новини Луганська Генштаб ЗСУ війна Росії та України
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