glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Батьки підірвалися на міні, 8 сиріт всиновив 24-річний військовий: деталі трагедії на Житомирщині

29 грудня 2022, 11:41
24-річний дядько дітей, який воював на Донеччині, взяв на себе відповідальність за племінників. Найменшій дитині всього 2 місяці.
Семья Дубровцев, Житомирская область
Сім'я Дубровців/ скрін з відео, Facebook Володимир Дубровець

У Житомирській області на міні підірвалося подружжя Марія і Петро Дубровці. Трагедія сталася 7 грудня. Чоловік з дружиною поверталися на своєму мікроавтобусі додому в рідне село Копище з сусіднього села, але не доїхали.

Сиротами лишилися восьмеро дітей, найменшій з яких всього 2 місяці. Усиновити їх вирішив рідний дядько – 24-річний військовослужбовець, брат загиблого Володимир Дубровець. Деталі історії розповів "Обозреватель".

Батьки додому не доїхали

Село Копище на Житомирщині розташоване практично на кордоні з Білоруссю. Подружжя Дубровців 7 грудня в обід поверталося додому з сусіднього села, проте їхній мікроавтобус підірвався на міні.

32-річна Марія та 38-річний Петро загинули на місці. Шансів вижити у них не було. Вибух був настільки сильним, що авто розірвало на шматки.

Супруги Дубровцев, Житомирская область
Подружжя Дубровців/ скрін з відео

Синові снився віщий сон перед загибеллю батьків

Родичі сім’ї розповіли, що старший син Юрій напередодні загибелі мами з татом бачив сон. У сні він летів у літаку і подивився в бінокль на землю. Там він побачив мікроавтобус батьків, який у наступну мить вибухнув.

Вісьмох дітей всиновить дядько-військовий

Сиротами лишилися восьмеро дітей. Найменшій, Марії, всього два місяці – вона народилася 12 жовтня.

Опікуном дітей вирішив стати їхній дядько – 24-річний брат батька Володимир Дубровець. Він розповідає, що вони з братом самі виросли у багатодітній родині, у якій було десятеро дітей, тому відповідальності він не боїться.

"Найстаршому з дітей, Юрі, зараз 13 років, Петру – 12, Миколі – 11, Толіку – 9, Соломії – 8, Софії – 7, Максиму – 4. А маленька Марія народилася 12 жовтня", – перелічує дядько Володимир.

Він зазначає, що батька чи маму він їм замінити не зможе, але добре їх доглядатиме. Тим більше, що старші діти допомагають глядіти менших і приходять на допомогу дядьку по господарству.

"У мене є дівчина, яка з радістю прийняла таку новину. Мені зовсім не важко виховувати дітей. Майже всі зранку йдуть до школи, Максим поки що ходить у садок, я залишаюся з Марією. Я її годую з пляшечки, одягаю, купаю. Потім діти повертаються, роблять уроки. Практично всі допомагають – прибирають у будинку, готують, доглядають молодших. Головне, щоб не хворіли, а так мене нічого не лякає", – зазначає Володимир.

Семья Дубровцев, Житомирская область
Сім'я Дубровців/ скрін з відео

Довелося покинути "Азов", щоб глядіти племінників

Володимир служив в "Азові". Він хотів піти захищати Україну ще з перших днів повномасштабного вторгнення РФ, але у військкоматі його не хотіли брати через відсутність підготовки. Тоді він пішов добровольцем в "Азов", коли набирали людей для звільнення Маріуполя. Операцію зі звільнення так і не відбулася, тому його відправили воювати на Донецькому напрямку.

Владимир Дубровец
Володимир Дубровець/ Facebook

Проте коли сталася трагедія у сім’ї старшого брата, Володимир повернувся з фронту, щоб доглядати за племінниками. Тепер він оформлює звільнення зі служби та опікунство над дітьми.

Раніше повідомлялося, що у боях за Україну загинули двоє рідних братів з Черкаської області – Віктор і Костянтин Кравченки. Вони потрапили під артобстріл. 24-річний Віктор і 26-річний Костянтин були єдиними дітьми у батьків.

Нагадаємо, на кордоні з Брянською областю РФ загинула група українських воїнів. Четверо військовослужбовців – Юрій Горовець, Максим Михайлов, Тарас Карпюк і Богдан Лягов – пішли з життя під час виконання бойового завдання на території РФ.

Читайте також:

війна в Україні Азов Житомирська область вторгнення Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:01

Несподіваний позитив від воєнної авантюри Путіна: чи стане Україна членом НАТО та ЄС у 2023 році

11:45

Сергій Притула розповів, чому не впізнав брата, який звільняв Ірпінь від окупантів

11:41

Батьки підірвалися на міні, 8 сиріт всиновив 24-річний військовий: деталі трагедії на Житомирщині

11:40

Після ракетного удару в Києві без світла 40% споживачів - КличкоВідео

11:18

В Енгельсі прогриміли потужні вибухи: що відомо про нову атаку на авіабазу РФВідео

Реклама
11:04

Відповідь за ракетний терор: на Брянщині знищено російську установку С-300Відео

10:38

Окупанти запустили дрони-камікадзе: Кім назвав напрямок атакиВідео

10:37

Постраждали троє людей, 16 ракет збито: деталі ракетного удару по КиєвуВідео

10:26

"Бавовна" на Запоріжжі: ЗСУ "затрьохсотили" 230 окупантівВідео

10:17

"Київ не готовий до діалогу": Лавров знову видав дурний шантаж з приводу мирних переговорівВідео

10:04

З днем народження подрузі - щирі вітання, красиві листівки і картинки близькій людині

10:00

Військові отримали 1000 фільтрів для води від Олега Крота з "Фундації Течія"

09:44

Окупанти панікують через серію вибухів: у Бєлгороді, Брянську та Джанкої потужна "бавовна"Відео

09:43

Окупанти запустили по Україні понад 120 ракет – ПодолякВідео

09:26

РФ масовано атакує Україну, у багатьох містах відбулися сильні вибухи: що відомоВідео

09:21

"Напруга велика": експерт спрогнозував, які проблеми чекають країну-агресора в 2023-муВідео

09:17

Ракетний удар РФ: у Києві гримлять вибухи - що відомо про поранених та руйнуванняВідео

08:37

Масована ракетна атака: РФ запускає по Україні понад 100 ракет, буде кілька хвиль – ОП

08:35

Загроза зимового наступу окупантів: у США назвали ймовірний напрямокВідео

08:30

Що чекає українців до весниПогляд

Реклама
08:24

Що подивитися на Новий Рік: добірка кращих святкових фільмівВідео

08:20

Багато ознак вказують, що РФ хоче піти у наступ до кінця зими – ексглава Бюро нацбезпеки ПольщіВідео

08:10

Окупанти панікують: у ЗСУ розповіли, як палять і "перемелюють" вагнерівцівВідео

08:00

Гороскоп на сьогодні 29 грудня: Овнам - переоцінка, Тельцям - натхнення, Близнюкам - романтика

07:45

"Ситуація підвисла": Буданов назвав умову виходу з глухого кута на фронтіВідео

07:36

"Чекають несподіванки": командувач оборони Києва пообіцяв РБ "сюрпризи" у разі вступу у війнуВідео

07:05

Путін скасовує візити: у Кремлі побоюються підготовки замаху - ЗМІВідео

06:37

"Буде ще гірше": після смерті Путіна РФ може почати ще сильнішу війну проти України – АрестовичВідео

06:28

Загроза масованого удару крилатими ракетами: в Україні масштабна тривогаВідео

06:18

Коли немає світла: 7 кроків, щоб випрати одяг вручну

06:10

РФ перекидає нові сили на Луганщину і готується до наступуВідео

06:02

Війна йде в Росію: що чекає на РФ і Путіна в 2023 роціПоглядВідео

05:00

Може чекати небезпека: астролог пояснив, чому в січні варто відкласти важливі справиВідео

05:00

Привітання з Новим 2023 роком: яскраві листівки, теплі слова для дітей і дорослихФото

04:15

Досвідчені господині протирають унітаз та раковину соняшниковою олією: для чого вони це роблять

03:30

Гороскоп для Тельців на січень 2023: зміна іміджу, хороші новини та нове знайомство

03:20

Справжній салат Олів'є, якого ще ніхто не пробував: рецепт салату 1900 рокуВідео

02:54

З ювілеєм 50 років - мудрі привітання і зворушливі листівки чоловікам і жінкам

02:42

"Очі кровоточать": Волочкова показала свій "царський" будинок зсерединиВідео

02:04

Напівроздягнена Ксенія Мішина похвалилася пружними формами у ванній кімнаті

Реклама
01:35

Як правильно чистити мандарини: найпростіший спосіб, про який мало хто знає

00:51

Прикмети на 29 грудня: 2 простих поради, які потрібно встигнути зробити всім до Нового рокуВідео

00:15

"США мають інструменти": експерт пояснив, за якої умови Штати можуть фізично знищити ПутінаВідео

28 грудня, середа
23:35

Гроші липнуть магнітом: названо три жіночі імені, які несуть величезний успіх та багатство

23:09

Росіяни запустили "шахеди" по Україні, вибухи у низці регіонів: що відомоВідео

23:06

Відома індійська акторка наклала на себе руки прямо під час зйомок

22:44

"Я патріот своєї країни": Лобода розповіла, як війна вплинула на рішення виїхати з РФВідео

22:37

"Ворог знає, куди бити": експерт оцінив серйозну загрозу блекаутаВідео

22:35

Земля та небо будуть захищені: Франція погодилась передати Україні зброю та системи ППОВідео

22:23

США намагаються перешкодити передачі іранських дронів РФ - NYTВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Новорічний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти