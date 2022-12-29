Батьки підірвалися на міні, 8 сиріт всиновив 24-річний військовий: деталі трагедії на Житомирщині

24-річний дядько дітей, який воював на Донеччині, взяв на себе відповідальність за племінників. Найменшій дитині всього 2 місяці.

Сім'я Дубровців/ скрін з відео, Facebook Володимир Дубровець

У Житомирській області на міні підірвалося подружжя Марія і Петро Дубровці. Трагедія сталася 7 грудня. Чоловік з дружиною поверталися на своєму мікроавтобусі додому в рідне село Копище з сусіднього села, але не доїхали.

Сиротами лишилися восьмеро дітей, найменшій з яких всього 2 місяці. Усиновити їх вирішив рідний дядько – 24-річний військовослужбовець, брат загиблого Володимир Дубровець. Деталі історії розповів "Обозреватель".

Батьки додому не доїхали

Село Копище на Житомирщині розташоване практично на кордоні з Білоруссю. Подружжя Дубровців 7 грудня в обід поверталося додому з сусіднього села, проте їхній мікроавтобус підірвався на міні.

32-річна Марія та 38-річний Петро загинули на місці. Шансів вижити у них не було. Вибух був настільки сильним, що авто розірвало на шматки.

Подружжя Дубровців/ скрін з відео

Синові снився віщий сон перед загибеллю батьків

Родичі сім’ї розповіли, що старший син Юрій напередодні загибелі мами з татом бачив сон. У сні він летів у літаку і подивився в бінокль на землю. Там він побачив мікроавтобус батьків, який у наступну мить вибухнув.

Вісьмох дітей всиновить дядько-військовий

Сиротами лишилися восьмеро дітей. Найменшій, Марії, всього два місяці – вона народилася 12 жовтня.

Опікуном дітей вирішив стати їхній дядько – 24-річний брат батька Володимир Дубровець. Він розповідає, що вони з братом самі виросли у багатодітній родині, у якій було десятеро дітей, тому відповідальності він не боїться.

"Найстаршому з дітей, Юрі, зараз 13 років, Петру – 12, Миколі – 11, Толіку – 9, Соломії – 8, Софії – 7, Максиму – 4. А маленька Марія народилася 12 жовтня", – перелічує дядько Володимир.

Він зазначає, що батька чи маму він їм замінити не зможе, але добре їх доглядатиме. Тим більше, що старші діти допомагають глядіти менших і приходять на допомогу дядьку по господарству.

"У мене є дівчина, яка з радістю прийняла таку новину. Мені зовсім не важко виховувати дітей. Майже всі зранку йдуть до школи, Максим поки що ходить у садок, я залишаюся з Марією. Я її годую з пляшечки, одягаю, купаю. Потім діти повертаються, роблять уроки. Практично всі допомагають – прибирають у будинку, готують, доглядають молодших. Головне, щоб не хворіли, а так мене нічого не лякає", – зазначає Володимир.

Сім'я Дубровців/ скрін з відео

Довелося покинути "Азов", щоб глядіти племінників

Володимир служив в "Азові". Він хотів піти захищати Україну ще з перших днів повномасштабного вторгнення РФ, але у військкоматі його не хотіли брати через відсутність підготовки. Тоді він пішов добровольцем в "Азов", коли набирали людей для звільнення Маріуполя. Операцію зі звільнення так і не відбулася, тому його відправили воювати на Донецькому напрямку.

Володимир Дубровець/ Facebook

Проте коли сталася трагедія у сім’ї старшого брата, Володимир повернувся з фронту, щоб доглядати за племінниками. Тепер він оформлює звільнення зі служби та опікунство над дітьми.

Раніше повідомлялося, що у боях за Україну загинули двоє рідних братів з Черкаської області – Віктор і Костянтин Кравченки. Вони потрапили під артобстріл. 24-річний Віктор і 26-річний Костянтин були єдиними дітьми у батьків.

Нагадаємо, на кордоні з Брянською областю РФ загинула група українських воїнів. Четверо військовослужбовців – Юрій Горовець, Максим Михайлов, Тарас Карпюк і Богдан Лягов – пішли з життя під час виконання бойового завдання на території РФ.

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