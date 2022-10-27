В Україні "самоліквідувався" 23-річний окупант: підірвався на розтяжці разом з бійцями

Російський окупант підірвався на розтяжці, коли проходив через мінне поле.
В Україні "самоліквідувався" російський окупант В'ячеслав Бондарєв. Він підірвався на розтяжці, коли разом з іншими російськими солдатами проходив через мінне поле. Про це повідомив блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе.
"Випускнику МВКУ 2-ка по саперній справі", - написав Іраклі Комахідзе.
Відомо, що Бондарєв був 23-річним лейтенантом. Він "денацифікувався" 19 жовтня.
Варто відзначити, що окупант був родом з міста Лівни в Орловській області.
В росЗМІ повідомляють, що ще підлітком Бондарєв пішов вчитися в Суворовське училище і нібито з успіхом закінчив його. Сім'ї у цього окупанта не було.
Раніше повідомлялося, що бійці Збройних сил України знищили ще одного старшого офіцера російських окупаційних військ – підполковника повітряно-десантних військ РФ Олександра Болотникова. Знищений окупант служив у 98-й повітряно-десантній дивізії РФ.
Нагадаємо, українські військові пізно ввечері 20 жовтня завдали удару з реактивної системи залпового вогню HIMARS по переправі російських окупантів, яку ті спорудили через річку Дніпро у Херсоні. Під час удару був знищений відомий російський пропагандист Олег Клоков.
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