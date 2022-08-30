На Херсонщині гауляйтера Стремоусова "увічнили" на туалетному папері

Стремоусова розмістили на туалетному папері / Фото Obozrevatel

У Херсонській області фото колаборанта Кирила Стремоусова розмістили на туалетному папері. Так місцеві жителі тимчасово окупованих територій показали своє справжнє ставлення до незаконної влади.

Фотографії туалетного паперу з фото гауляйтера Херсонщини 30 серпня опублікувало видання Obozrevatel.

Зазначається, що "ексклюзивний" товар поки що продають лише своїм, щоб випадково не потрапити на прихильників Кремля.

"Херсонці всіляко демонструють своє ставлення до окупаційної влади. За таке, звичайно, можуть забрати в підвали Міністерства війни, тому це поки продається тільки своїм. Душу відвести, як то кажуть. Але це тільки поки", - коментує житель Херсона.

Як повідомляв Главред, Стремоусов, імовірно, втік до Росії на тлі анонсованого контрнаступу Збройних сил України. Колаборант опублікував відеозвернення, записане нібито в його робочому кабінеті. Але, судячи з кадрів, Стремоусов знаходиться, найімовірніше, в готелі Marriott у Воронежі.

Зазначимо, нещодавно Стремоусов зганьбився під час одного із заходів. Виступаючи перед присутніми в Голій Пристані, він вирішив блиснути інтелектом і виголосив довгу тираду про призначення колаборантів на півдні України.

Однак, не придумавши нічого кращого, Стремоусов назвав собі подібних "промежиною" і взявся цитувати пісню недвозначного змісту з сумнівним текстом.

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