Був застрелений у власному будинку з рушниці: нові подробиці смерті нардепа-колаборанта Ковальова

На Херсонщині ліквідували нардепа-зрадника Олексія Ковальова / Фото facebook com olexandr2013

Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань повідомив, що російські пропагандисти підтвердили смерть нардепа-зрадника Олексія Ковальова.

"Його тіло виявили вдома в Голій Пристані. Поруч лежала рушниця, зареєстрована на самого Ковальова. Хто стріляв - поки невідомо", - написав Хлань у Facebook.

За його словами, також швайкою в шию поранено дівчину Ковальова, зараз вона в реанімації.

Видео дня

"Це все передбачувано, адже така доля зрадників. Отруєний Сальдо вже майже на концерті Кобзона, Ковальов вже у фан-зоні, настала черга Стремоусова. Без Кирила концерт поки не починається. Чекають", - резуюмував Хлань.

Telegram-канал Baza також повідомляє, що в Херсонській області убитий Олексій Ковальов.

"Його тіло з вогнепальним пораненням в голову виявила мати. Крім того, невідомі нанесли ножове поранення в шию і 38-річній дівчині, яка була разом з Ковальовим", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, напад стався 28 серпня близько 15 години дня.

"Невідомі забралися в приватний будинок чиновника, де розстріляли його з помпової рушниці. Після цього вони напали і на його співмешканку", - уточнили на каналі.

Олексій Ковальов убитий - що відомо

У червни позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко повідомив, що в Херсонській області ліквідували нардепа-зрадника Олексія Ковальова, якого виключили з фракції Слуга народу.

Пізніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтвердив, що в Херсонській області було скоєно замах на вбивство Ковальова. Його автомобіль підірвали.

Оперативники Держбюро розслідувань встановили, що Ковальов перейшов на бік окупантів. Підконтрольні йому підприємства постачали продукти до Криму з подальшою реалізацією на території РФ.

3 травня стало відомо, що нардепа-зрадника виключили зі складу фракції. Згодом у ДБР порушили кримінальне провадження щодо Ковальова за колабораційну діяльність.

Інші новини: