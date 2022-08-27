Під Мелітополем вчинив самогубство колаборант-"начальник поліції" - ЗМІ

За непідтвердженими даними, колаборант Андрій Рижков, який був "головою відділення поліції" в окупованій Михайлівці, скоїв суїцид.
Жителі тимчасового окупованого населеного пункту Михайлівка (Запорізька область) повідомляють, що коллаборант Андрій Рижков - глава так званої "народної поліції" ‒ вчинив самогубство. Про це повідомляє місцевий портал "Ріа-М".
"Сьогодні стало відомо, що Андрій Рижков, тимчасово виконуючий обов'язки орківського відділу поліції в Михайлівці був знайдений мертвим. Нібито чоловік повісився. Чи так це, або йому "допомогли" - на даний момент невідомо. До речі, повісився колаборант саме в день похорону підірваного зрадника сушка. Мабуть, розумів зрадник-поліцай, яку долю йому приготували окупанти за те, що допомагав встановлювати вибухівку під машиною гауляйтера, який відправився на концерт Кобзона", ‒ кажуть журналісти.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Запорізькій області в результаті підриву автомобіля ліквідовано гауляйтера Михайлівки Івана сушка.
За попередньою інформацією, Сушко був поранений, в критичному стані його доставили в лікарню, де він і помер.
До того повідомлялося про те, що в тимчасово окупованому російськими агресорами місті Маріуполь (Донецька область) невідомі партизани здійснили спробу замаху на життя гауляйтера і посіпака окупантів Костянтина Іващенка.
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