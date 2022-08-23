У Херсоні в авто підірвали помічника колаборанта Сальдо – соцмережі

У Херсоні в авто підірвали помічника колаборанта Сальдо/ Telegram RESSENTIMENT

У тимчасово окупованому Херсоні в автомобілі невідомі підірвали колаборанта Ігоря Телегіна, який є помічником окупаційного "глави адміністрації Херсонської області" Володимира Сальдо.

Про це повідомляють українські Telegram-канали. Зазначається, що це сталося у понеділок, 22 серпня, близько 18:20.

Про стан колаборанта поки що нічого не відомо. Після вибуху місце події оточили і нікого туди не пускали.

Пізніше у деяких каналах у Telegram з’явилася інформація, нібито Телегін був ліквідований. Зокрема, про це написав Telegram-канал RESSENTIMENT, який веде офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.

Офіційної інформації про цю подію поки що немає. Також про інцидент мовчать російські пропагандистські ЗМІ.

Хто такий Ігор Телегін

Ігор Телегін був призначений так званим "головою Департаменту зовнішніх зв'язків і внутрішньої політики" в окупаційній адміністрації захоплених окупантами територій Херсонської області.

Також відомо, що він прикидався "ветераном-афганцем", ходив на зустрічі зі справжніми ветеранами і змушував їх підтримувати російських загарбників. Крім цього, Телегін мав нагороди, які йому насправді ніхто не вручав.

Колаборант намагався пробитися до влади у 2010 році – тоді він хотів стати депутатом Херсонської міської ради. У 2020 році Ігор Телегін був очільником Харківської обласної організацію політичної партії "Блок Володимир Сальдо". Нині ця організація ліквідована.

Отруєння Сальдо

Раніше повідомлялося, що у червні на так званого "голову облдержадміністрації Херсонщини" Володимира Сальдо, якого "призначили" російські окупанти, був вчинений замах. Його машину підірвали. Пізніше колаборант записав відео і спростував інформацію про свою загибель.

11 липня стало відомо про новий замах на гауляйтера. Пізніше стало відомо, що він вижив.

На початку серпня Сальдо написав про те, що що йде на лікування, а "обов'язки" свої передає іншому поплічнику агресорів – якомусь Єлісєєву.

5 серпня російські пропагандистські ЗМІ повідомляли про те, що Херсонський гауляйтер і головний поплічник російських окупантів в регіоні Володимир Сальдо терміново госпіталізований і введений в медикаментозну кому.

При цьому в РФ "заплуталися" у причинах, чому ж у Сальдо погіршилося здоров’я. То вони повідомляли про "наслідки коронавірусу", тепер – про "отруєння бойовими отруйними речовинами".

Дивіться онлайн новини Херсона:

Читайте також: