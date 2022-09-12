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На Харківщині ЗСУ знищили російської техніки на 700 млн доларів - Forbes

12 вересня 2022, 23:52

Втрати окупантів склали 86 танків і 158 бойових броньованих машин, 106 артилерійських систем, 159 автомобілів і 46 одиниць іншої техніки.

розбитий танк РФ, втрати РФ в Україні
ЗСУ знищили ворожої техніки на 700 млн доларів / Фото УНІАН

Менше ніж за тиждень ЗСУ вдалося знищити російської техніки на суму 670 млн доларів - більшість стерли з лиця землі під час контрнаступу на Харківщині, пише видання Forbes.

За даними Генерального штабу, протягом 6-11 вересня, українські захисники знищили 2850 загарбників і 590 одиниць техніки. Відзначається, що велика частина техніки була знищена під час контрнаступу в Харківській області, проте яка саме встановити наразі вкрай важко.

Втрати окупантів склали 86 танків і 158 бойових броньованих машин, 106 артилерійських систем, 159 автомобілів і 46 одиниць іншої техніки.

Видео дня

Повідомляється, що найдорожча втрата росіян - комплекс радіоелектронної боротьби "Москва-1" (57 млн доларів), який був знищений в Запорізькій області. У Харківській області загарбники втратили винищувач-бомбардувальник Су-34 (36 млн доларів) і контрбатарейну радіолокаційну систему "Зоопарк-1м" (25 млн доларів).

Також зазначено, що не вся втрачена ворогами техніка була знищена. За даними аналітичного проекту Oryx, з 6 по 10 вересня ЗСУ захопили 129 одиниць техніки, яку Forbes оцінює в 104 млн доларів, у тому числі дев'ять гаубиць Мста-з і Мста-Б на суму понад 43 млн доларів.

Звільнення окупованих територій

Зазначимо, що раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів території на півдні та сході країни.

У Харківській області бійці Збройних сил України на окремих ділянках фронту вийшли до державного кордону з Росією. Про це повідомив голова Харківської ОВВА Олег Синегубов.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що українські військові пішли в потужний контрнаступ на Харківщині і що таких успіхів від дій ЗСУ навіть не очікували. Резніков сказав, що всі ці успіхи є знаком того, що Росію можна перемогти. Однак поки рано святкувати перемогу, так як російські війська можуть спробувати піти в контратаку, підкреслив він.

Експерти американського Інституту вивчення війни заявили, що ЗСУ переламали хід війни на свою користь, при цьому Україна буде все частіше диктувати місце і характер основних бойових дій, а РФ буде все частіше неадекватно реагувати на зростаючий фізичний і психологічний тиск. Однак війна, швидше за все, затягнеться до 2023 року, впевнені в ISW.

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