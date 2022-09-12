"Ми програємо, ЗСУ нас оточують": окупант скаржиться, що у військових РФ на Харківщині немає шансів вижити

Окупант поскаржився, що у військових РФ на Харківщині мало шансів вижити/ Генштаб ЗСУ, УНІАН

Російський загарбник поскаржився по телефону батькові, що у нього та інших військових РФ, які зараз перебувають на Харківщині, мало шансів вижити.

Він сказав, що воїни ЗСУ оточили їхні підрозділи, і тепер окупанти бояться відступати усі разом, щоб не потрапити під обстріл. Перехоплення телефонної розмови оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Загарбник поскаржився батькові, що у його підрозділів усе погано. Захисники України беруть їх в оточення.

"Все погано, тату. Програємо ми. Конкретно", – каже окупант.

Російський військовий розповідає, що у них багато поранених.

"Вони (українські військові – ред.) мовчали-мовчали, а за ці два дні знаєш, як вони на помотали. Вони у нас в тилу, нам навіть тікати нікуди. Вони тільки наступають і наступають", – розповідає окупант.

Він каже, що загарбники уже третій день ходять "у броні" й навіть не знімають її, так бояться потрапити під обстріл.

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Наступ ЗСУ на Харківщині

У Харківській області бійці Збройних сил України на окремих ділянках фронту вийшли до державного кордону з Росією. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що українські військові пішли у потужний контрнаступ на Харківщині і що таких успіхів від дій ЗСУ навіть не очікували. Резніков сказав, що всі ці успіхи є знаком того, що Росію можна перемогти. Однак поки рано святкувати перемогу, так як російські війська можуть спробувати піти в контратаку, наголосив він.

Експерти американського Інституту вивчення війни заявили, що ЗСУ переламали хід війни на свою користь, при цьому Україна буде все частіше диктувати місце і характер основних бойових дій, а РФ буде все частіше неадекватно реагувати на зростаючий фізичний і психологічний тиск. Проте війна, швидше за все, затягнеться до 2023 року, впевнені в ISW.

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