"Поповнено обмінний фонд": ЗСУ під час контрнаступу взяли в полон високопоставлених офіцерів РФ

ЗСУ війська РФ / ОК Південь, УНІАН

Українські військові в ході контрнаступу на сході взяли в полон високопоставлених російських офіцерів.

Як повідомляє видання Welt, під час контрнаступу ЗСУ російські окупанти часто кидали свої танки, вантажівки та тонни боєприпасів.

"В ході контрнаступальних дій українськими військовими був поповнений обмінний фонд, а саме, тисячі росіян потрапили в полон, серед них також є "високопоставлені офіцери"", - відзначають в Welt.

Видео дня

Наступ ЗСУ на Харківщині

У Харківській області бійці Збройних сил України на окремих ділянках фронту вийшли до державного кордону з Росією. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що українські військові пішли в потужний контрнаступ на Харківщині і що таких успіхів від дій ЗСУ навіть не очікували. Резніков сказав, що всі ці успіхи є знаком того, що Росію можна перемогти. Однак поки рано святкувати перемогу, так як російські війська можуть спробувати піти в контратаку, підкреслив він.

Експерти американського Інституту вивчення війни заявили, що ЗСУ переламали хід війни на свою користь, при цьому Україна буде все частіше диктувати місце і характер основних бойових дій, а РФ буде все частіше неадекватно реагувати на зростаючий фізичний і психологічний тиск. Однак війна, швидше за все, затягнеться до 2023 року, впевнені в ISW.

Читайте також: