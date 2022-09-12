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Наступ ЗСУ: Арестович розповів про неймовірний масштаб звільнених територій

12 вересня 2022, 23:01

Офіційно ЗСУ звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів території на півдні та сході країни.

ВСУ Арестович
Арестович / Колаж УНІАН

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що українські військові звільнили більшу частину територій України, ніж повідомляє міністерство оборони.

За словами Арестовича, відомство офіційно заявляє про деокупацію тільки після проведення зачистки та стабілізаційних заходів.

"Якщо квадратний корінь витягти, то виходить шматок території приблизно 77 на 77 кілометрів. Величезна територія, і вона (Маляр - ред.) ще прибідняється, тому що ми як завжди оголошуємо звільненими перевірені. Де поліція вже провела стабілізаційні заходи", - сказав Арестович в ефірі "Фейгін LIVE".

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Звільнення окупованих територій

Зазначимо, що раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів території на півдні та сході країни.

У Харківській області бійці Збройних сил України на окремих ділянках фронту вийшли до державного кордону з Росією. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що українські військові пішли в потужний контрнаступ на Харківщині і що таких успіхів від дій ЗСУ навіть не очікували. Резніков сказав, що всі ці успіхи є знаком того, що Росію можна перемогти. Однак поки рано святкувати перемогу, так як російські війська можуть спробувати піти в контратаку, підкреслив він.

Експерти американського Інституту вивчення війни заявили, що ЗСУ переламали хід війни на свою користь, при цьому Україна буде все частіше диктувати місце і характер основних бойових дій, а РФ буде все частіше неадекватно реагувати на зростаючий фізичний і психологічний тиск. Однак війна, швидше за все, затягнеться до 2023 року, впевнені в ISW.

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війна в Україні ЗСУ Олексій Арестович війна Росії та України
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