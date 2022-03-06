На Харківщині знищено ворожий штурмовик Су-25

На Харківщині знищено Су-25 / скріншот

Силами протиповітряної оборони Харкова був знищений черговий бойовий літак Су-25 російських окупантів.

Про це 6 березня передавати голова Харківської ОДА Олег Синегубов.

Він зазначив, що пілоту вдалося катапультуватися і на даний момент ЗСУ, сили тероборони і Нацгвардія ведуть пошуки військового злочинця.

"Збройні Сили Росії направляють до Харкова значну частину власного повітряного флоту. Над містом Харків майже постійно одночасно знаходяться 5-7 штурмовиків і винищувачів противника, періодично здійснюють бомбардування кварталів міста з мирними жителями", - наголошується в повідомленні.

Також ми писали, що на 6 березня втрати авіаційної техніки РФ становлять 88 літаків і вертольотів.

Реклама

Раніше Главред писав, що на Миколаєві ВСУ знищили чотири вертольоти противника.

Читайте також: