На Харківщині знищено ворожий штурмовик Су-25

Над Харковом постійно перебувають 5-7 штурмовиків.
Силами протиповітряної оборони Харкова був знищений черговий бойовий літак Су-25 російських окупантів.
Про це 6 березня передавати голова Харківської ОДА Олег Синегубов.
Він зазначив, що пілоту вдалося катапультуватися і на даний момент ЗСУ, сили тероборони і Нацгвардія ведуть пошуки військового злочинця.
"Збройні Сили Росії направляють до Харкова значну частину власного повітряного флоту. Над містом Харків майже постійно одночасно знаходяться 5-7 штурмовиків і винищувачів противника, періодично здійснюють бомбардування кварталів міста з мирними жителями", - наголошується в повідомленні.
Також ми писали, що на 6 березня втрати авіаційної техніки РФ становлять 88 літаків і вертольотів.
Раніше Главред писав, що на Миколаєві ВСУ знищили чотири вертольоти противника.
Читайте також:
- Росіяни б'ють по мосту, через який мирні люди тікають з Ірпеня: загинула сім'я
- У Київській ОДА назвали найнебезпечніші напрямки області
- "Не лізьте - вб'ємо!": Данилов попередив окупантів про наслідки другої хвилі атак в Україні
- Росіяни готуються бомбити Одесу - Зеленський