Росіяни готуються бомбити Одесу - Зеленський

Володимир Зеленський / Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив про можливе бомбардування Одеси російськими окупантами. Якщо це станеться - це буде справжнім історичним злочином.

У своєму зверненні 6 березня Зеленський підкреслив, що українські ракети не падають на цивільні об'єкти Росії або Білорусі у відповідь на ті ракети, якими обстрілюють Житомир, Коростень, Овруч, передмістя Києва, південь України.

Президент додав, що росіяни готуються до бомбардування Одеси.

"Того міста, в яке з Росії завжди приїжджали. Міста, яке дарувало росіянам тепло і щирість. А що тепер? Бомби проти Одеси, артилерія проти Одеси, ракети проти Одеси? Це буде військовий злочин. Це буде історичний злочин", - сказав Зеленський.

Реклама

Як повідомляв Главред, Зеленський заявив, що Україні дуже потрібні літаки.

"У світу є сила, щоби закрити небо від російських ракет, бойових літаків, вертольотів. Якщо хтось ще сумнівається, то Україні потрібні літаки. Насправді це просто, якщо є воля, щоби зробити безпечним небо України, небо Європи", - сказав президент.

Тим часом у НАТО заявили, що не забезпечуватимуть безпольотну зону в небі над Україною.

"У нас немає намірів заходити в Україну - ні на землі, ні в повітряному просторі", - заявляв генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

Спікер Білого дому Джен Псакі заявляла, що США не зможуть закрити українське небо, тому що це може створити потенціал для війни з Росією.

Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо сказав, що українські військові тренувалися на радянських Мігах та інших бойових літаках. У його країни немає військових літаків, які можна було б передати українській армії.

Трюдо також не підтримав ідею запровадження "безпольотної зони" в небі над Україною. Він пояснив, що це могло б призвести до прямого конфлікту між НАТО і Росією та стало б небажаним рівнем ескалації.